Fit in 8 Wochen (2/8) – Der Sport- und Speiseplan für Woche zwei Die Wette gilt noch immer: Wer dranbleibt, wird sich spätestens Ende Februar so richtig «sauwohl» fühlen. Daniel Böniger Pia Wertheimer

Sporttherapeut Markus Dohm-Acker bespricht mit einer Kollegin die Testresultate der vier exemplarischen Leserinnen und Leser. Foto: Urs Jaudas

Die erste Woche im Programm «Fit in 8 Wochen» ist bereits Geschichte und der erste Muskelkater hoffentlich verflogen. Mit dem Sportplan der zweiten Woche will Sporttherapeut Markus Dohm-Acker, dass sich seine Schützlinge weiter an die Belastung gewöhnen und die regelmässige Bewegung zu einem festen Bestandteil ihres Alltages wird. Aber nicht nur das. Bei allen Teams hat er jetzt erstmals den Umfang des Krafttrainings leicht gesteigert. Bei den jeweiligen Plänen hat er die Ruhetage vereinheitlicht, damit Sie im Kraftbereich bei dem einen und im Ausdauerbereich bei einem anderen Team mittrainieren können – und trotzdem in den Genuss von Erholungstagen kommen.