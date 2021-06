Kommentar zu Berns Finanzproblemen – Der Spardruck wird noch Jahre andauern Trotz Geldnot budgetiert die Stadt Bern weiter Defizite. Aber eigentlich kann sich das die Bundesstadt gar nicht mehr leisten. Simon Wälti

Bei den Finanzen gibt es kein Postkartenwetter. Bald hat die Stadt Bern ihre Reserven aufgebraucht. Foto: Marcel Bieri (Keystone)

Mit dem Budget 2022 begeht der Gemeinderat eigentlich eine finanzpolitische Sünde: Er braucht seine letzten Reserven auf und nimmt ein hohes Defizit in Kauf, ohne dass er im Finanzplan aufzeigt, wie dieses in den folgenden Jahren ausgeglichen wird. Bereits seit 2019 sind die Zahlen der Stadt Bern negativ. Die Defizite summieren sich: Wenn die Budgets stimmen, so weist die Bundesstadt Ende des nächsten Jahres einen Bilanzfehlbetrag auf.

Das ist nicht zukunftsgerichtet und nicht nachhaltig: Sollte tatsächlich Ende 2022 ein Bilanzfehlbetrag resultieren, so kommt definitiv das kantonale Gemeindegesetz ins Spiel, und dieses schreibt vor, dass ein Defizit in den Folgejahren ausgeglichen werden muss.

Dass die Lage prekär ist, zeigt auch die vom Gemeinderat vorgestellte Finanzstrategie, die mit einem Ampelsystem arbeitet, das Kennzahlen wie Rechnungsabschlüsse, Selbstfinanzierung, Reserven und Schulden umfasst. Das Resultat: Derzeit stehen alle Ampeln auf Rot. Untätig ist der Gemeinderat nicht: Er gibt mit stark bekämpften Sparmassnahmen Gegensteuer, vermag aber das Wachstum des Haushalts nicht zu stoppen. Der Gemeinderat müsste also stärker bremsen.

Rote Zahlen und höhere Schulden sind bis zu einem gewissen Grad unvermeidlich.

Es ist möglich, dass die Corona-Pandemie weniger stark auf die Steuereinnahmen durchschlagen wird als befürchtet. Dann wäre Ende 2022 vielleicht noch ein Rest an Reserven vorhanden, aber nicht genug, um die Hände in den Schoss zu legen. Wegen der Corona-Krise wäre es zwar falsch, zum jetzigen Zeitpunkt Haushalte und Unternehmen mit rigorosen Sparpaketen und höheren Steuern zusätzlich zu belasten. Rote Zahlen und höhere Schulden sind bis zu einem gewissen Grad unvermeidlich.

Doch wenn sich eine Gemeinde, so wie jetzt Bern, in einer Finanzkrise befindet, so gibt es unbequeme Wahrheiten: Erstens braucht es nicht nur tiefere Ausgaben, sondern auch höhere Einnahmen. Und zweitens: Bis die Sache wieder im Lot ist, werden Sparen und Steuern die politische Agenda Berns bestimmen.

