Ein grosser Sturm zog durch den Jura und La Chaux-de-Fonds, in Norditalien hagelte es Tomaten-grosse Eisbrocken. Es gab Waldbrände im Wallis, auf den griechischen Inseln Rhodos und Korfu, sowie an vielen weiteren Orten in Europa. All das erwärmte den Juli 2023 noch zusätzlich – er war dieses Jahr der heisseste Monat seit Beginn der Wetteraufzeichnung.

Wie hängen diese Wetterextreme zusammen? Hat das alles mit dem Klimawandel zu tun oder eben doch nicht nur?

Diese und weitere Fragen beantwortet Joachim Laukenmann in einer neuen Folge von «Apropos». Er ist Wissenschaftsredakteur und Meteorologie-Spezialist und ist zu Gast bei Philipp Loser.

