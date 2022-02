Nachruf auf J. Alexander Baumann - Der «Shampoo-König» ist nicht mehr

Nachruf – Der «Shampoo-König» ist nicht mehr J. Alexander Baumann ist tot. Der national bekannte Alt-Nationalrat war schillernder SVP-Politiker, Patron und Offizier. Beni Gafner

Rechtsanwalt und Nationalrat J. Alexander Baumann in der Frühlingssession 2008. Foto: Laurent Crottet (LMS)

Der frühere SVP-Nationalrat und Unternehmer J. Alexander Baumann ist im Alter von 79 Jahren verstorben. Er erlag am Mittwochabend an seinem Domizil in Davos einem Herzinfarkt.

Der konsequent rechts politisierende Thurgauer war von 1995 bis 2011 im Nationalrat. Als Rechtsanwalt sass er längere Zeit in der Rechtskommission, die er 2000 und 2001 präsidierte. Auf die Zusammensetzung der Gerichte auf Bundesebene nahm er in der Gerichtskommission während Jahren als Leader der SVP-Fraktion massgeblichen Einfluss.



Baumann, der «Shampoo-König» aus Kreuzlingen, wie er im Bundeshaus zuweilen genannt wurde, war Unternehmer durch und durch. Dessen Vater Josef, ein Urner, erstand 1949 den Kleinbetrieb Rausch in Kreuzlingen. Es war die erste Firma, die Ende des vorletzten Jahrhunderts flüssige Haarseife herstellte.



Sohn Alexander wechselte nach drei Semestern Pharmaziestudium die Richtung und studierte in Zürich Jura. Nach seiner Dissertation 1974 wechselte er in die Familienfirma, die er später zusammen mit seinem Bruder Marco während Jahrzehnten führte.



J. Alexander Baumann machte neben Beruf und Politik auch Karriere als Milizoffizier. Er war am Schluss Divisionsadjutant mit weit über tausend Diensttagen. Entsprechend lag ihm die Armee auch in Bern am Herzen. Obwohl zu keinem Zeitpunkt in der Sicherheitspolitischen Kommission vertreten, suchte er mit unzähligen Anfragen und Vorstössen immer wieder die Auseinandersetzung mit SVP-Bundesrat Samuel Schmid und dem damaligen Chef der Armee, Christophe Keckeis. Diese führten die Armee aus Baumanns Sicht in die falsche Richtung.



Beim politischen Engagement Baumanns war immer eine Haltung spürbar, von der er im Grundsatz nie abwich – mehr Wirtschaftsfreiheit statt Bürokratie, Eigenverantwortung statt Bevormundung, Opfer- statt Täterschutz. Krachende Niederlagen im Nationalrat und öffentliche Schelte nahm er bei Vorstössen, die dieser Linie folgten, in Kauf. Seine Erscheinung und seine Medienpräsenz, zuweilen auch (auf den ersten Blick) pedantisch wirkende Vorstösse, brachten ihm nationale Bekanntheit.

Mit einem solchen Vorstoss bewirkte Baumann, dass die Nationalratssitzungen weiterhin morgens um 8 Uhr beginnen – und nicht eine Viertelstunde später. Er wusch damit jenen den Kopf, die während der Sessionen jeweils nach Hause eilen, um dort zu übernachten und anderntags, 8 Uhr, von Zürich her kommend, wieder in Bern einzutreffen. «Die sollen halt einen früheren Zug nehmen, wenn sie rechtzeitig im Bundeshaus sein wollen» sagte er, die eigentliche Lappalie begründend. Für ihn war es keine. Derlei war, neben gewichtigeren politischen Themen, typisch Baumann.

Allerdings konnte Baumann durchaus zwischen lauten Auftritten in der Öffentlichkeit und diskretem Wirken hinter den Kulissen unterscheiden. Für die Auswahl von Richtern, die der Bundesversammlung vorgeschlagen wurden, arbeitete er still im Hintergrund; er nahm die erforderliche Absprache mit den Zuständigen der anderen Parteien sehr ernst. Für Einigungen mit der politischen Konkurrenz zeigte er sich häufig von seiner konsensorientierten und charmanten Seite; entsprechend hatte er auch in linken Kreisen keineswegs nur Gegnerinnen und Gegner.



Als Privatmann war Baumann, der Geniesser, oft grosszügig. Stimmte die Chemie, unterstützte er Menschen und Institutionen oder öffnete ihnen Türen seines weitverzweigten und über politische Grenzen hinausreichenden Beziehungsnetzes.



Er tat das auch dann, wenn diese politisch anders tickten als er. So lag ihm der Tierschutz besonders am Herzen. Wölfe abschiessen und Bären vergrämen – für Baumann kam dies einem Frevel an der Natur gleich.



Mit dem Tod Baumanns ist ein Unternehmer mit grossem Herz, ein schillernder Milizpolitiker und Offizier alter Schule für immer gegangen. Baumann hinterlässt seine Frau und zwei erwachsene Kinder.

