Cristiano Ronaldo bei Manchester United – Der selbst ernannte König ist der Verlierer des Sommers Ein Monat ist vergangen, seit der Superstar seinen Abgang forciert hat. Er hat in dieser Zeit nicht nur sich selbst geschadet, sondern auch Manchester United. Dominic Wuillemin

Die Reihe potenzieller neuer Arbeitgeber von Cristiano Ronaldo lichtet sich Woche für Woche. Foto: Jon Super (Keystone)

Stellen Sie sich vor, der bestverdienende Mitarbeiter fehlt bei der Arbeit einen Monat lang, erhält weiterhin seinen Lohn und schaut sich derweil nach einem neuen Job um. Und als er keinen findet, schreibt er ein Rundmail an alle Mitarbeiter, dass der König am Montag an den Arbeitsplatz zurückkehre.