Expansion mit Modeläden – Der Schweizer Modehändler Chicorée macht alles anders als die Konkurrenz Die Boutiquen sind vollgestopft mit Kleidern, die neusten Modetrends überlässt man lieber anderen. Der grelle Harddiscounter kommt bei den Kundinnen damit gut an – und eröffnet in den Agglomerationen laufend neue Geschäfte. Erich Bürgler

Firmengründer Jörg Weber (links) und sein Sohn Pascal zeigen das wichtigste Marketinginstrument des Unternehmens: Die schwarze Einkaufstasche mit grünem Schriftzug. Foto: Stefano Schröter

Für diese Kundin ist der Einkauf in einer Boutique an ihrem Wohnort nicht selbstverständlich. «Ich bin froh, dass wir bei uns im Dorf überhaupt noch ein Modegeschäft haben», sagt sie, während sie einige Kleidungsstücke und Accessoires an der Kasse bezahlt. Ihren Namen will sie lieber nicht in der Zeitung lesen. Sie schaue hier regelmässig vorbei, meist nach dem Einkauf von Lebensmitteln.