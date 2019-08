Der Schweiz-Macher

Als die 19-jährige Maria Letizia Ramolino am 15. August 1769 in ihrem herrschaftlichen Haus in Ajaccio auf Korsika ein männliches Kind gebiert, kann sie nicht ahnen, dass sie 51 Jahre später auch den Tod dieses Sohnes hinnehmen muss. Und sie kann nicht wissen, dass dieser Wurm in der kurzen Zeitspanne die Welt aus den Angeln heben wird. Sie tauft ihn Nabulione. Wenige Wochen vor der Geburt hatte die junge Frau noch an der Seite ihres Mannes Carlo Buonaparte zusammen mit anderen Widerstandskämpfern im korsischen Gebirge gegen französische Soldaten Widerstand geleistet. Wer weiss, vielleicht hatte das Bübchen Nabulione im Mutterleib von dem kriegerischen Treiben etwas mitbekommen. Jedenfalls gestaltet dieser korsische Nabulione – in der Welt bald bekannt als Napoleon Bonaparte – sein Leben als Kraftakt. Davon bekommt auch die Eidgenossenschaft ganz zünftig etwas ab.

Napoleon erschüttert die Schweiz 1798 mit fortschrittlichen Gedanken und spitzen Bajonetten, er setzt alte Eliten ab.

Als Napoleon 1769 zur Welt kommt, ist die Eidgenossenschaft ein loses Gebilde aus zänkischen Kleinststaaten. Viel brauchte es nicht, und sie würde auseinanderbrechen. «Ein Land, das auf der Karte Europens ein beynahe unbemerkbares Pünktgen ist, und gleichwohl alle Regierungsarten vereint: Despotische, Oligarchische, Aristokratische, Demokratische, alles durcheinander geworfen, findet man hier in einer Nuss», schreibt Zeitgenosse Johannes Bürkli aus Zürich. Der Basler Isaak Iselin bemerkt in einem Brief von 1770: «Je mehr ich nachsinne, je abscheulicher finde ich den Zustand und die Verfassung unseres Vaterlandes.» Und noch drastischer und fast schon visionär: «Meiner Meinung nach werden die Unterthanen Jhro Gnaden aller Kantone nicht glücklich seyn, bis ein mächtiger Nachbar gnädig geruhen wolle, sie zu erobern.» Den guten Köpfen ist die Krise der Eidgenossenschaft sehr wohl bewusst. Und der mächtige Nachbar, der wird in der Tat über das Land kommen.

Bald wehen auch die hochansteckenden Ideen der Französischen Revolution von 1789 ins Land, die zum Ärger der eidgenössischen Oberschicht Gleichheit und Freiheit propagieren. Die feudalistische Führung ist verknöchert und versucht, ihre vielen eigenen Vorteile in eine nebulöse Zukunft zu retten. Vergeblich. Nachbar Napoleon schickt seine Generäle in die Schweiz, er erschüttert das Land 1798 mit fortschrittlichen Gedanken und spitzen Bajonetten, er setzt alte Eliten ab – meist unter dem Beifall des Volkes.

Der politische Fortschritt geht stürmisch durchs Land: Die Leibeigenschaft wird endlich aufgehoben, der freie Warenverkehr, die Niederlassungsfreiheit und die Pressefreiheit werden durchgesetzt, die Untertanen-Lande Thurgau, Waadt und Tessin sind ab 1803 vollwertige Kantone. Das Zweikammersystem wird eingeübt, es gibt erstmals helvetische Pass-Ausweise, Schweizer Franken heisst die einheitliche Währung. Napoleon zieht neue Kantonsgrenzen, schafft politische Strukturen – und wenn sie nicht passen, dann lässt er sie abändern wie der Schneider einen Anzug. In seinem Machthunger benutzt er die Schweiz aber auch als strategischen Flankenschutz, macht sie zum Kriegsschauplatz, plündert Staatskassen und erpresst die Teilnahme am Russlandfeldzug.

Verschaffte ihm Zugang zur führenden Pariser Gesellschaft: Napoleons Gattin Joséphine de Beauharnais. Foto: Getty Images

Als Napoleon in der Verbannung auf der Insel St. Helena 1821 stirbt, ist die Schweiz bis hinein in ihre Fundamente verändert. Auf dieser neuen Grundlage baut sich das Land 1848 zur fortschrittlichsten Republik Europas um, trotz des Widerstands der erzreaktionären Innerschweizer, wo die Solddienst-Aristokratie dominiert, und inmitten ihrer grollenden monarchistischen Nachbarn. Aus der Raupe im Zentrum des Alpenbogens, die gleichsam an schweren Defekten ihres Immunsystems krankte, entsteht ein politischer Schmetterling: Die neue Schweiz wird für mehrere Jahrzehnte zu einem Ort, wohin sich freiheitsdurstige und aufmüpfige Menschen aus ganz Europa flüchten.