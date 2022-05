Verurteilt wegen Raserdelikt – Der schnelle und tiefe Fall eines Bieler Anwalts Das Regionalgericht verurteilt einen früheren Anwalt zu einer bedingten Gefängnisstrafe von 14 Monaten. Für ihn könnte es noch happiger kommen. Hans Ulrich Schaad

Im Bieler Amtshaus musste ein ehemaliger Rechtsanwalt und Notar als Beschuldigter erscheinen. Foto: Martin Bürki

Saal 016 im Bieler Amtshaus. Vor dem Regionalgericht Berner Jura-Seeland wird ein nicht alltäglicher Fall verhandelt. Nicht das Delikt ist aussergewöhnlich. Es geht um einen Geschwindigkeitsexzess.

Lebenslängliches Berufsverbot

Der Mann hat seinen Ruf in den letzten Jahren ruiniert. Die zu hohe Geschwindigkeit in der Nacht vom 20. August 2020, als er in Pieterlen mit 144 anstelle der erlaubten 80 Kilometer pro Stunde unterwegs war, ist nur einer von mehreren Fehltritten. Gegen ihn ermittelt aktuell auch die Staatsanwaltschaft für Wirtschaftsdelikt wegen eines happigen Vorwurfs.