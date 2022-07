Liebeskummer bei Jugendlichen – Der Schmerz der ersten grossen Liebe – eine psychische Erkrankung? Erwachsene tendieren dazu, Liebes­kummer von jungen Menschen zu verniedlichen. Doch eigentlich ist die Lage ernst. Experten raten, das Phänomen neu zu bewerten. Vera Schroeder

Junge Menschen sind neuronal bedingt belohnungsabhängiger, impulsiver und vulnerabler – ganz besonders in neuen Situationen. Foto: Getty Images

In klitzekleiner hübscher Handschrift hatte Jana, 16 Jahre alt, den Satz über hundert Mal auf ein DIN-A3-Blatt geschrieben. «Fuck off life!» stand da, immer wieder, wie ein gemustertes Geschenkpapier sah es aus: «Fuck off life!» Als ihre Mutter das Papier auf Janas Schreibtisch fand, ging in ihr ein Alarmknopf an. All die Wochen, in denen Jana nun schon wegen ihres Liebeskummers im Bett gelegen war. Seit zwei Monaten klagte die Tochter, dass sie nie mehr jemanden finden wird wie ihn, diesen gleichaltrigen Jungen aus dem Kletterkurs, mit dem sie sich ein paar Wochen lang verabredet hatte und der sie dann per Whatsapp-Nachricht einfach sitzen gelassen hatte.