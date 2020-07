Seit kurzem läuft ein Shitstorm gegen Loredana. Es sei moralisch nicht mehr vertretbar, ihre Musik zu hören. Foto: PD

Viele Deutsch-Rapper werden für ihre kriminellen Machenschaften vergöttert. Die Straftaten – sie durchsetzen ihren Instagram-Account und ihre Texte und polieren so das Gangster-Image auf. Der deutsche Rapper Xatar hat einen Goldtransporter überfallen und brachte kurz nach Haftentlassung sein erfolgreichstes Album heraus. Bushido wurde mehrfach wegen Beleidigung und Steuerhinterziehung verurteilt, was seinen Erfolg eher steigerte. Und Rapper Veysel sass gar wegen Körperverletzung mit Todesfolge und wird trotzdem gefeiert.

Rapper Xatar hat einen G o ldtransporter überfallen und kam deswegen ins Gefängnis. Foto: Alles oder Nix Records

Ganz anders wird jetzt mit der Schweizer Rapperin Loredana umgesprungen. Seit kurzem läuft ein Shitstorm gegen sie: #boycottloredana. Im Netz schlägt ihr Hass entgegen. Es sei moralisch nicht mehr vertretbar, ihre Musik zu hören. Der Grund: Gegen Loredana Zefi läuft eine Untersuchung. Sie soll ein Walliser Ehepaar mit einem perfiden Trick um mehrere Hunderttausend Franken gebracht haben. «20 Minuten» hat kürzlich ein Video veröffentlicht, in dem das mutmassliche Opfer erzählt, wie schlecht es der Familie gehe. Loredana postet derweil Bilder von Luxusferien. In ihrem Song «MILLIONDOLLAR$MILE» rappt sie: «Ich nehme dir all dein Cash weg.»

Bestätigen sich die Vorwürfe gegen Loredana, ist es tatsächlich fraglich, ob man ihre Musik weiterhin anhören. soll. Es ist okay zu kritisieren, dass das Openair Frauenfeld sie diesen Sommer einladen wollte. Verständlich ist auch, dass Loredana an den Swiss Music Awards, wo sie den Preis «Best Breaking Act» gewann, von manchen ausgepfiffen wurde. Doch nur mit dem Finger auf die Musik der 24-jährigen Emmenbrücknerin zu zeigen, ist viel zu einfach. Wer Loredana boykottiert, darf andere straffällige Rapper nicht für ihre Authentizität feiern und dabei von Kunstfreiheit faseln. Wenn die Musiker kriminell sind, ist es ebenso fragwürdig, ihre Texte über Knast und Knarren zu lieben. Das gilt beispielsweise auch für die Songs von Michael Jackson, der sich an Minderjährigen vergangen haben soll.

Loredanas mutmassliche Straftat eignet sich perfekt für einen Shitstorm. Eine betagte Frau abzocken, die jetzt laut eigener Aussage nicht mal mehr die Beerdigung ihrer eigenen Mutter bezahlen kann, ist moralisch extrem verwerflich und zudem sehr greifbar. «Stellt euch vor, das Ehepaar wären eure Grosseltern. Würdet ihr Loredanas Musik dann noch hören?», fragt jemand auf Twitter.

Die Kritik an Loredana und ihrer Musik – so berechtigt sie ist – zeigt auch die Doppelmoral der Hörerschaft. Dass Rapper Drogen verticken, Frauen belästigen, und Schlägereien anzetteln, ist gangsterhaft, bringt Akzeptanz und hohe Klickzahlen. Dass eine Rapperin eine alte Frau betrügt, ist hingegen ein Skandal und legitimiert Vergleiche mit Müll und die Forderung, ihre Musik aus allen Playlists zu verbannen.

Die Journalistin Salwa Houmsi, die sich mit sexistischen Strukturen im Deutsch-Rap beschäftigt, schreibt auf Twitter: «Einen Boykott dieser Grösse gegen einen Deutsch-Rapper habe ich noch nie erlebt.» Rapperinnen würden auf allen Ebenen zehnmal so genau unter die Lupe genommen wie ihre männlichen Kollegen. Immer wieder werde das Fehlverhalten von männlichen Künstlern von der Musikindustrie legitimiert, verharmlost und vor allem entschuldigt.

Musik von einer Gangsterin zu akzeptieren – das fällt heute wohl immer noch viel schwerer als von einem Gangster.