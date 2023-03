Sonnenstoren auf Mass – Der Schattenspender Sonnenstoren werden fürs Gebäudeklima immer wichtiger. Kästli & Co. aus Belp ist Marktführer bei Spezialanfertigungen. Rahel Guggisberg

Storen sind für Geschäftsführer Marc Kästli ein dominierendes Element der Häuserfassade. Individuelle Architektur erfordere individuelle Sonnenstoren. Fotos: Raphael Moser

Das Hotel Bellevue in Bern, das Zürcher Grand Hotel Dolder, das gläserne Laborgebäude von Roche in Basel und das Bundeshaus haben etwas gemeinsam. An allen sind Storen des Familienunternehmens Kästli & Co. montiert. Das Unternehmen mit Sitz in Belp hat sich einen Namen gemacht mit dem Entwickeln von unkonventionellen Ideen für Storen. Es ist deshalb für den Unternehmerpreis Prix SVC Espace Mittelland nominiert.