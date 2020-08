Epidemiologe Johan Giesecke – Der Schattenmann, der die Herdenimmunität propagierte In Schweden galt bisher Staatsepidemiologe Anders Tegnell als Vordenker des Sonderwegs. Aber hinter den Kulissen redete noch ein anderer mit, wie publik gewordene E-Mails zeigen. Kai Strittmatter aus Kopenhagen

Erklärungen zur Corona-Strategie Schwedens: Ex-Staatsepidemiologe Johan Giesecke in einem TV-Interview. Foto: Screenshot ITV News

Ein paar Hundert E-Mails. Freigegeben von der schwedischen Gesundheitsbehörde auf Anfrage eines Journalisten. Der eine Absender – Staatsepidemiologe Anders Tegnell – verzichtet oft auf Interpunktion, der andere – sein Vorgänger Johan Giesecke – schickt seine Ideen gern mal «nach einem Glas Wein». Die E-Mails haben in Schweden eine Debatte ausgelöst seit ihrer Veröffentlichung vergangene Woche. Eine Debatte vor allem um die Rolle des Johan Giesecke, der durch die Krise selbst zum Medienstar wurde, der aggressivste Verkäufer des schwedischen Wegs, von Lockdown-Gegnern weltweit gefeiert.

Eigentlich ist der 70-jährige Johan Giesecke Rentner. Aber die Mails legen nahe, dass er all die Monate hinter den Kulissen Einfluss nahm oder zu nehmen versuchte, und dass der amtierende Staatsepidemiologe Anders Tegnell ihn regelmässig konsultierte. Das Gesicht des Kampfs gegen Covid-19 in Schweden war all die Monate der 64-jährige Tegnell. Giesecke war während seiner Zeit als Staatsepidemiologe bis 2005 der Mentor Tegnells. Er nennt Tegnell und Johan Carlson, Chef der Gesundheitsbehörde, «meine Jungs».

Mailverkehr wirft Fragen auf

Die veröffentlichten Mails zeigen, dass Tegnell in all der Zeit mit kaum jemand anderem so oft und so vertraut korrespondiert hat wie mit Giesecke, auch wenn er nicht auf alle dessen Vorschläge einging. Man kann in den Mails nachlesen, wie Tegnell seinen Mentor im April anheuerte als bezahlten Berater seiner Behörde. Das ist vor allem deshalb spannend, weil Giesecke in Schweden als einer der Ersten den Weg zur umstrittenen Herdenimmunität propagierte, während Tegnell und seine Kollegen immer ausweichend auf das Thema reagierten. (Lesen Sie dazu den Artikel «Wann erreichen wir Herdenimmunität?»)

Giesecke schätzte die Todesrate auf 0,1 Prozent. Auch das war dann nicht ganz richtig.

Eine der Fragen, die sich viele Schweden nun stellen: War die Herdenimmunität, anders als von der Gesundheitsbehörde immer behauptet, vielleicht doch von Anfang an nicht nur möglicher Nebeneffekt, sondern angestrebtes Ziel des schwedischen Sonderwegs, der auf viele Verbote und Schliessungen verzichtete? Andere Fragen: Warum erhielt Giesecke Zugang zu den Ressourcen seiner ehemaligen Behörde, warum wurde interne Kommunikation an ihn weitergeleitet? Und wo und wann haben Giesecke und seine Frau Geld verdient inmitten der Krise?

«Es war nie relevant, die Schulen offen zu halten, um Immunität zu erhalten»: Staatsepidemiologe Anders Tegnell. Foto: Keystone

Dem Journalisten Emanuel Karlsten ist es zu verdanken, dass der Schriftverkehr aus der Anfangszeit der Pandemie jetzt in der Zeitung «Expressen» nachzulesen war. Ans Licht kam zum Beispiel ein E-Mail-Austausch zwischen Tegnell und seinem finnischen Kollegen Mika Salminen. Salminen erklärt da, wie seine Behörde kurz mit der Idee gespielt habe, die Schulen offen zu lassen, um schneller die Herdenimmunität der Bevölkerung zu erreichen, und wie die Finnen die Idee schnell verwarfen, weil die Kinder die Infektion auch an Risikogruppen weitergeben würden. Die Schliessung der Schulen, schreibt Salminen, reduziere die Infektionen unter Älteren um zehn Prozent. Tegnell antwortete: «Zehn Prozent könnten es vielleicht wert sein?»

Auf Nachfrage des Journalisten Emanuel Karlsten stellte Anders Tegnell jetzt klar, sein Kommentar habe sich nur auf «einen möglichen Effekt, nicht aber auf einen erwarteten» bezogen: «Es war nie relevant, die Schulen offen zu halten, um Immunität zu erhalten.» Schweden schloss später tatsächlich die Schulen für die über 16-Jährigen, für alle Jahrgänge darunter aber galt immer Schulpflicht.

Tegnells Vorgänger Johan Giesecke trat bei dem Thema immer offensiv auf. Das Coronavirus verhalte sich nicht viel anders als ein Grippevirus, sagte er in Interviews, die meisten würden eine Infektion ohnehin nicht spüren, und allein die Herdenimmunität werde es stoppen.

Natürlich lobt Giesecke sich und die Schweden. Alle anderen Länder machten das Falsche.

Vor ein paar Monaten enthüllte der Journalist Karlsten, wie Giesecke einige seiner Medienauftritte entgegen den Vorschriften der Gesundheitsbehörde in Rechnung gestellt hat. Ein paar Wochen später kam heraus, dass Gieseckes Ehefrau im Vorstand einer Privatklinik sitzt, die Covid-19-Patienten behandelt, und dass Giesecke diesen und andere Interessenkonflikte der Behörde gegenüber nie offengelegt hat. Da war Giesecke schon längst Medienliebling. Er attestierte den Schweden, ihre Strategie sei «die beste der Welt», und «alle anderen Länder machen das Falsche». (Lesen Sie dazu den Meinungsbeitrag «Sie begreifen es immer noch nicht».)

Das war einigen dann doch zu viel angesichts der Todesrate in Schweden, aber auch angesichts der manchmal grob falschen Vorhersagen Gieseckes. So prophezeite er Schweden eine Rückkehr zur Normalität im Mai und schätzte die Sterberate auf 0,1 Prozent – die Seuchenbehörde der USA geht momentan von einer Sterberate von 0,65 Prozent aus. Nicht nur Norwegens Virusbekämpfer Frode Forland liess Giesecke ausrichten, mehr Bescheidenheit stünde ihm gut an. Sichtlich verärgert angesichts der Auftritte Gieseckes meldete sich im Mai auch Annika Linde zu Wort, ebenfalls Staatsepidemiologin im Ruhestand: «So viel Stolz auf eine Politik, die in Teilen ein Scheitern ist, geht zu weit.»

Fallzahlen steigen wieder

Schweden zählt im Moment 5802 Corona-Tote, ein Vielfaches der Zahlen aller nordischen Nachbarländer zusammen, auch wenn die Sterberate gemessen an der Bevölkerung geringer ist als die in Spanien oder Italien. Im Sommer durfte sich das Land über gute Nachrichten freuen: Die Fallzahlen sanken stetig und stark. Seit ein paar Tagen allerdings steigen sie wieder, und Anders Tegnell fiel nach den E-Mails gleich die nächste Debatte in den Schoss: die über die Gesichtsmasken.

Von dieser Woche an herrscht nun auch bei den Nachbarn Dänemark und Norwegen Maskenpflicht im öffentlichen Verkehr. Mit seiner Ablehnung von Masken ist Schweden wieder mal allein.