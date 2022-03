Debakel gegen Biel – Der SCB wird früh auseinander genommen Die Berner liegen gegen Biel nach 18 Minuten schon 0:5 zurück, verlieren am Ende aber «bloss» 2:5. Zwischen den beiden Teams liegt in fast allen Belangen ein Klassenunterschied. Kristian Kapp

Tino Kessler, Prättigauer im Dienste des EHC Biel, feiert das 0:3, den Bernern Dominik Kahun (links) und Cody Goloubef bliebt nur das Nachsehen. Foto: Urs Lindt (Freshfocus)

In Heimspielen, bei denen der SCB grundsätzlich regelmässig punktet, hatte der SCB zuletzt etwas Stabilität verraten: Vier Siege hintereinander mit nur je einem Gegentor. Und dann lag der Bern gegen Biel nach gut 18 Minuten 0:5 zurück. Null zu fünf. Was da in so wenigen Minuten über den SCB hereinbrach, war der perfekte Mix für ein Desaster. Ein läuferisch und technisch deutlich überlegener EHC Biel, der Lust aufs Spiel hatte und den Raum dazu bekam. Angeführt von einem getriebenen und überragenden Damien Brunner (je 2 Tore und Assists), der die Treffer feierte, als fände Spiel 7 im Final statt.

Die perfekte Chancenauswertung half ebenso, klar. Aber da stand Biel auch ein SCB ausser Rand und Band gegenüber. Der nach dem kurzfristigen Ausfall Mika Henauers in der bereits dünn besetzten Abwehr mit dem letzten Aufgebot antrat. Einer Abwehr, die vom Bieler Tempospiel überfordert wurde, von den Stürmern aber keine Hilfe erhielt. Backchecking? Ein Fremdwort.

Die 3 Infos einblenden Mika Henauer

Der SCB-Verteidiger kassierte am Vorabend gegen Ajoie einen harten Check und wurde vorsichtshalber gegen Biel geschont. Gemäss Sportchef Andrew Ebbett wird Henauer am Mittwoch untersucht. Cody Goloubef

Im Mitteldrittel kassiert er kurz hintereinander zwei Strafen wegen Mätzchen nach Spielunterbruch. Ironie des Spiels: Die zweite Strafe ermöglicht den Shorthander Thierry Baders zum 2:5. Dennoch ist auch Goloubefs Abend einer zum Vergessen. Philip Wüthrich

Ein harter Abend für den Goalie, der im Startdrittel im Stich gelassen wird, dem aber auch kaum eine gute Parade gelingt. Den Test, nicht ausgewechselt zu werden, besteht er vorzüglich, er macht ab dem Mitteldrittel einen gefestigten Eindruck.

Es patzten bei den Gegentoren hinten solche, von denen man es diese Saison schon fast gewohnt ist. Thomas Thiry, der beim 0:1 und 0:4 falsche Entscheide traf, Gegenspieler übersah. Oder Calle Andersson, der, man kennt es, sich im Zweifelsfall gerne für Risiko entscheidet und so beim 0:2 und 0:5 überrumpelt wurde. Der Schwede lieferte seinen Trainern genug Gründe, um fortan nicht mehr eingesetzt zu werden – mit Nick Meile sass ein siebter Verteidiger auf der Bank. Andererseits: Wäre es dem 18-Jährigen gegenüber korrekt gewesen, ihn unter diesen Umständen den Bielern vorzuwerfen?

Es patzten aber auch solche, die normalerweise zu den wenigen Lichtblicken in einer schwierigen Saison gehören: Dominik Kahun stand bei drei Gegentoren auf dem Eis, das 0:3 verschuldete er mit fahrlässigem Puckverlust in der Mittelzone und schlechtem Backchecking. Dem Berner Topskorer war ein Spiel lang die Verzweiflung im Gesicht anzusehen, er suchte die Balance: Zwischen dem Willen, sich aufzulehnen und in der Offensive etwas zu kreieren und der Gefahr, defensiv dabei auch mal zum Hasardeur zu werden.

Zwei Teams wie Tag und Nacht

Auch wenn es sich in den Resultaten der vorangegangenen Begegnungen nicht immer zeigte: Der Unterschied zwischen den Teams des SCB und des EHC Biel ist riesig. Sowohl, was Zusammenstellung und Einzelspieler angeht. Bezüglich jener Spielintelligenz zum Beispiel, die Rajala/Cunti/Brunner beim ganzen Konterangriff beim 0:2 zeigten, kann der SCB Biel nicht auf Augenhöhe begegnen. Der spielstarken Bieler Verteidigung ebenso nicht, erst recht, wenn nebst Henauer auch noch Ramon Untersander fehlt.

Was der SCB im Startdrittel unter diesen Umständen zumindest hätte entgegensetzen können, wäre Aufopferung und starkes Zweikampfverhalten gewesen. Dazu kam er aber gar nicht, Biel war zu schnell, zu flink, um sich überhaupt mit kräfteraubenden Zweikämpfen entlang den Banden auseinandersetzen zu müssen.

Hörner aufsetzen: Damien Brunner feiert seinen zweiten Treffer zum 0:4 mit besonderen Handzeichen. Foto: Urs Lindt (Freshfocus)

Immerhin: Das komplette Debakel blieb für den SCB am Ende aus, 2:5 tönt ja nicht mal so schlimm. Es war allerdings kein heroisches Berner Aufbäumen, das zu diesem Ergebnis führte. Biel wechselte ab dem Mitteldrittel in einen passiven Verwaltermodus, der dem Gegner ein wenig Resultatkosmetik erlaubte.

Natürlich wird nach so einem Spiel wieder einmal im Umfeld Berns die Trainerdiskussion aufkommen. Johan Lundskog wird aber bleiben. Im SCB sind die Entscheidungsträger fest entschlossen, ihm die Chance auf die Arbeit mit dem nächste Saison neuen SCB zu geben.

Telegramm: Infos einblenden Bern – Biel 2:5 (1:5, 1:0, 0:0) 13’212 Zuschauer. Tore: 4. Cunti (Brunner, Schneeberger) 0:1. 7. Cunti (Brunner, Rajala) 0:2. 15. (14:16) Kessler (Hügli) 0:3.16. (15:36) Brunner (Forster) 0:4. 19. (18:26) Künzle (Brunner, Fey) 0:5. 19. (18:58) Moser (Thiry, Praplan) 1:5. 34. Bader (Varone/Ausschluss Goloubef!) 2:5. Strafen: 3mal 2 Minuten Bern. 3mal 2 Minuten Biel. Bern: Wüthrich; Goloubef, Pinana; Andersson, Beat Gerber; Thiry, Colin Gerber; Meile; Praplan, Kahun, Moser; Kast, Jeffrey, Jeremi Gerber; Fahrni, Varone, Bader; Sciaroni, Neuenschwadner, Rüfenacht, Berger. Bemerkungen: Bern ohne Daugavins (überzählig), Henauer, Scherwey, Blum, Untersander, Thomas, Biel ohne Kohler, Rathgeb (verletzt), Korpikoski (krank). – 58:05 Time-out Bern, danach bis 60:00 ohne Goalie, mit 6. Feldspieler.

Kristian Kapp ist Sportredaktor bei Tamedia. Mehr Infos @K_Krisztian_

