Adam Reideborn nach Bern – Der SCB verpflichtet den Goalie von ZSKA Moskau Der SC Bern hat seine neue Nummer 1: Der 31-jährige Schwede unterschrieb bis 2025. Die Verpflichtung sorgt seines bisherigen Clubs wegen für Diskussionen im Eishockeykosmos. Kristian Kapp

Der bislang letzte Arbeitgeber: Goalie Adam Reideborn im Tor von ZSKA Moskau, hier im Einsatz in Spiel 1 des Playoff-Halbfinals in St. Petersburg am 2. April 2023. Foto: Maksim Konstantinov (SOPA Images / LightRocket via Getty Images)

Es war bislang selten genug, dass der SC Bern mit seiner Tradition von langjährigen Schweizer Torhütern mit einem ausländischen Nummer-1-Goalie in eine Saison steigt. Man kann Adam Reideborns Zuzug also fast schon als historisch betiteln. Normalerweise würde man meinen, dass so ein Transfer einen Club auch stolz macht und er sich ein entsprechendes Echo erhofft. Dass der SCB die definitive Verpflichtung aber ausgerechnet wenige Minuten vor dem WM-Viertelfinal Schweiz – Deutschland bekannt gab, deutet eher auf das Gegenteil hin – der Reideborn-Transfer ging in der Schweiz im Getöse rund um das Ausscheiden der Nationalmannschaft am Donnerstagabend entsprechend unter. Man könnte also von einem klugen PR-Coup reden …