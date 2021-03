Die 3 Infos einblenden

Yanik Burren

Zu Saisonbeginn war er unter Don Nachbaur dreimal in Folge überzählig, nun befindet sich der 24-Jährige unter Mario Kogler in derselben Position. Muss derzeit ein gesunder Verteidiger aussetzen, ist es wie in Genf Burren.

Cory Conacher

Am Dienstag gegen Biel hat der Kanadier 16 Strafminuten gesammelt. Und in Genf leistet er sich schon in der 14. Minute wieder ein Foul. Doch es passiert aus Berner Sicht Erfreuliches; Simon Moser bringt den SCB in Führung.

Eric Fehr

Den ersten Match gegen den SCB hat der Servette-Kanadier mit vier Toren im Alleingang entschieden. Diesmal fällt er anders auf: Im Schlussdrittel wird er für unsportliches Verhalten für 10 Minuten auf die Strafbank und dann für anhaltendes Reklamieren gleich in die Garderobe geschickt.