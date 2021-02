Dritter Sieg in Folge für Bern – Der SCB steht auf seinem «Sehnsuchtsplatz» Bern bleibt im Hoch, Ambri im Lift nach unten. Dank des 4:1-Erfolgs im Tessin liegt der SCB erstmals seit langem auf einem Pre-Playoff-Rang. Reto Kirchhofer

Die SCB-Spieler freuen sich mit Torschütze Tristan Scherwey (Nummer 10) über dessen Treffer im Powerplay. Foto: Freshfocus

Als Cory Conacher Anfang Woche zum SCB stiess, erstmals in die Garderobe ging, mit seinen Teamkollegen sprach, fragte er sich: «Sind diese Jungs wirklich in der Krise?»

Drei Spiele später lässt sich festhalten: Diese Jungs sind zumindest auf gutem Weg aus der Krise. Zum ersten Mal in dieser Saison hat der SC Bern drei Siege aneinandergereiht: 4:2 in Langnau, 6:5 nach Verlängerung gegen Lausanne, 4:1 in Ambri. Der Trend hat gewiss auch mit Conacher zu tun: Der kleine Angreifer hat die Offensive der Berner belebt und revitalisiert.

In Ambri begnügte sich der Kanadier mit einer Nebenrolle – selbst wenn ihm der vierte Treffer gelang. Für die restlichen SCB-Tore sorgten Tristan Scherwey, Simon Moser und Jesper Olofsson. Bei Letzterem ist der Knoten in dieser Woche mit fünf Toren förmlich geplatzt. Zur Erinnerung: Noch vor Wochenfrist hatte Olofssons unschöne Bilanz gelautet: 111 Schussversuche, 1 Treffer.

Ambri nimmt sich selbst aus dem Spiel

Zwei Tore gelangen den Bernern in Überzahl. Was kein Zufall war, weil Ambri sich mit sehr vielen Strafen gleich selbst seiner Chancen beraubte. Acht Ausschlüsse gab es gegen die Tessiner. Sie zeigten sich zuweilen arg undiszipliniert. Erwähnt seien der Bandencheck von Brendan Perlini und Tobias Fohrlers Schlag in Conachers Gesicht. Das Überzahlspiel der Gäste war höchstens Durchschnitt – gegen die schwachen Leventiner aber noch immer gut genug.

Ambris Aussetzer erstaunten insofern, als die Partie für beide Mannschaften von hoher Wichtigkeit war. Dank des Erfolgs hat der SCB die Tessiner punktemässig eingeholt. Beide Teams stehen nun bei 34 Zählern, wobei der SCB vier Partien weniger bestritten hat und nun auf diesem wichtigen 10. Platz liegt, der die Teilnahme am Pre-Playoff sichert.

Ambri fällt somit erstmals seit Mitte Oktober aus den Top Ten, steckt weiterhin im Lift nach unten. Das Team von Luca Cereda hat nunmehr siebenmal in Folge verloren. Die Mutzen hingegen haben ihr jüngstes Mammutprogramm höchst erfolgreich absolviert: 7 Tage, 5 Spiele, 4 Siege.