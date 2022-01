Vertrag für Fabian Ritzmann – Der SCB schnappt sich ein Nachwuchstalent des HC Davos Der SC Bern verpflichtet einen Flügelstürmer aus der Nachwuchsschmiede des HC Davos: Fabian Ritzmann unterschrieb in Bern einen Vertrag über zwei Jahre.

Fabian Ritzmann (links) für den HC Davos im Einsatz gegen die ZSC Lions (April 2021). Foto: Gian Ehrenzeller (Keystone)

Der SCB hat für die kommenden zwei Jahre den Stürmer Fabian Ritzmann verpflichtet. Der 20-jährige Bündner hatte seine ersten Einsätze in der National League in der vergangenen Saison mit dem HC Davos, für den er inzwischen 20 NL-Spiele absolviert hat. Zwischenzeitlich kam der 1.91 Meter grosse und 89 Kilo schwere Flügelstürmer in beiden Saisons auch bei den Ticino Rockets in der Swiss League zum Einsatz. Dort bestritt Fabian Ritzmann bisher 49 Spiele (3 Tore / 5 Assists).

SCB-Sportchef Andrew Ebbett sieht in Ritzmann ein grosses Potenzial: «Fabian Ritzmann hat zusammen mit Joshua Fahrni in der U20-Nationalmannschaft gespielt. Mit seiner Grösse, Schnelligkeit und Arbeitsmoral ist er nun auch bereit, regelmässig in der National League zu spielen», lässt sich SCB-Sportchef Andrew Ebbett in einer Medienmitteilung zitieren.

