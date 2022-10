Langnau düpiert Bern – Der SCB scheitert an Boltshauser und sich selbst Die SCL Tigers holen sich nach 8 Derby-Niederlagen in Serie den ersten Sieg. Den Grundstein dazu legt Langnau mit drei Toren im ersten Drittel. Danach spielt Torhüter Luca Boltshauser einmal mehr überragend. Angelo Rocchinotti

Doppeltorschütze Aleksi Saarela (links), Vili Saarijärvi (Langnau) und Torhüter Luca Boltshauser feiern den ersten Sieg gegen Bern nach acht Niederlagen. Foto: Claudio De Capitani (freshfocus)



43 Sekunden sind im ersten Drittel noch zu spielen, als ein Langnau-Fan zum Flachmann greift und einen grossen Schluck daraus nimmt. SCB-Coach Johan Lundskog steht derweil mit finsterer Miene an der Bande und schaut ungläubig in Richtung Videowürfel. Bern 0, Langnau 3, steht da. Dem Schweden, der angespannt auf seinem Kaugummi kaut, bleibt nur noch ein Kopfschütteln. Was für eine Ohrfeige!