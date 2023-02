Berner Derby – Der SCB meldet sich zurück Der SC Bern schlägt das Spitzenteam Biel verdient mit 4:0. Für die grossen Emotionen sorgt einmal mehr Chris DiDomenico. Adrian Ruch

Viel Druck des SC Bern: Für Biels Goalie Joren Van Pottelberghe ist es ein intensiver Abend. Foto: Alessandro della Valle (Keystone)

Der SC Bern ist 2023 das schwächste Team der National League – mit Abstand. Bis zum gestrigen Berner Derby hatte selbst Schlusslicht Ajoje seit dem Jahreswechsel noch 6 Punkte mehr geholt. Der EHC Biel hingegen hat sich auf Platz 2 etabliert. Nach einem kleinen Tief mit 4 Niederlagen in Folge hatten die Spieler die Köpfe zusammengesteckt. Und siehe da; die Seeländer reihten gleich wieder drei Siege aneinander.

Die sofortige Wende zum Guten spricht für ein intaktes Teamgefüge und ein fest verankertes Selbstvertrauen bei den Bielern. Zumindest Letzteres fehlt den Mutzen derzeit, obwohl sie im Dezember bewiesen hatten, dass sie mit genügend Disziplin und Leidenschaft mit jedem Gegner mithalten können. Mindestens mithalten.

Die 3 Infos einblenden Mika Henauer

Der SCB-Verteidiger steht nach zwei Schulteroperationen in der laufenden NL-Saison erstmals auf dem Matchblatt. Er kommt rund 8 Minuten zum Einsatz. Simon Moser

Der SCB-Captain hätte nach seiner Knöchelverletzung am liebsten schon wieder mitgespielt. Doch aus Sicherheitsgründen wird er das Comeback erst am 14. Februar gegen Ambri geben. Harri Säteri

Trotz zwei Shutouts in den letzten drei Partien muss der finnische Biel-Goalie in Biel seinen Platz Joren van Pottelberghe überlassen. Zudem kommt der Kanadier Riley Sheahan zum Einsatz.

Das zeigte sich auch im ersten Drittel des Berner Derbys, als der SCB den Gast bei personellem Gleichstand beinahe nach Belieben dominierte. Nach 9 Minuten führte Bern bei einem Torschussverhältnis von 14:2 durch die Treffer Chris DiDomenicos sowie Cody Goloubefs mit 2:0. Weil Joël Vermin aus bester Position nur die Latte traf und SCB-Keeper Philip Wüthrich in Unterzahl zwei Glanzparaden zeigte, änderte sich am Resultat bis zur ersten Pause nichts mehr.

Mit Loeffel und Henauer

Dass der SCB anders als zuletzt etliche Torchancen kreierten konnte, war auch auf die verbesserte Personalsituation zurückzuführen. Romain Loeffel kehrte nach sechswöchiger Absenz in die Aufstellung zurück, und mit Mika Henauer war ein weiterer Offensivverteidiger in dieses Saison gar erstmals dabei.

Im zweiten Abschnitt hatten sich die Seeländer an die überraschend hohe Intensität und das harte Körperspiel der Gastgeber gewöhnt. Es war nun ein Duell auf Augenhöhe. So stellte sich die Frage: Wie würde die zuletzt so erfolglose und verunsicherte Mannschaft Toni Söderholms auf ein Gegentor reagieren?

DiDomenico wie er leibt und lebt

Doch die Gastgeber liessen nur wenige gute Chancen der Besucher zu. Und wenn es doch mal gefährlich wurde, war der starke Wüthrich zur Stelle. Für Hektik sorgte einzig noch DiDomenico, als er Damien Brunner attackierte und in der Folge je ein Spieler auf die Strafbank wanderte. Der SCB-Topskorer war es dann auch, der in der 57. Minute für die Entscheidung sorgte.

Und kurz vor Schluss lieferte er sich eine Schlägerei mit Yannick Rathgeb, die mit einem heftigen Wortgefecht im Garderobenbereich seine Fortsetzung fand. Der Anstifter war diesmal aber der Bieler Verteidiger gewesen, der im Derby total 31 Minuten sammelte. Letztlich landete der SCB einen ebenso verdienten wie wichtigen 4:0-Sieg. Spielten die Mutzen, die am Sonntag noch in Kloten antreten, immer so, stünden sie in der Tabelle deutlich weiter vorne als auf Platz 7.

Das Telegramm Infos einblenden Bern – Biel 4:0 (2:0, 0:0, 2:0) 16’194 Zuschauer Tore: 9. (8.14) DiDomenico (Pinana, Lindberg) 1:0. 9. (8.46) Goloubef (Ennis, Fuss) 2:0. 57. DiDomenico (Ausschlüsse Lindberg und Rathgeb) 3:0. 60. Lindberg (Sceviour, Kahun/Ausschlüsse DiDomenico und Rathgeb) 4:0. Strafen: Bern 6-mal 2, 1-mal 5 Minuten und Spieldauerdisziplinarstrafe (DiDomenico). Biel 4-mal 2, 1-mal 5 Minuten und Spieldauerdisziplinarstrafe (Rathgeb). Bern: Wüthrich; Untersander, Colin Gerber; Goloubef, Zgraggen; Loeffel, Beat Gerber; Pinana, Henauer; Sceviour, Lindberg, DiDomenico; Scherwey, Bader, Kahun; Fuss, Baumgartner, Ennis; Fahrni, Vermin, Ritzmann. Biel: Van Pottelberghe; Rathgeb, Lööv; Delémont, Grossmann; Schneeberger, Yakovenko; Stampfli; Hofer, Haas, Olofsson; Hischier, Sallinen, Rajala; Brunner, Sheahan, Künzle; Tanner, Schläpfer, Kessler; Froidevaux. Bemerkungen: Bern ohne Bärtschi (überzählig), Gélinas, Moser und Lehmann (alle verletzt). Biel ohne Säteri (überzählig), Cunti und Forster (beide verletzt). 10. Lattenschuss Vermin. 39. Pfostenschuss Lindberg. Biel von 57.42 bis 48.42 ohne Goalie und dafür mit einem zusätzlichen Feldspieler.

Nicht die feine Art: Chris DiDomenico (oben) und Yannick Rathgeb duellieren sich mit den Fäusten. Foto: Claudio De Capitani (Freshfocus)

