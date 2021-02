Zug schlägt den SC Bern erneut – Der SCB leistet sich ein paar Fehler zu viel Der SCB rehabilitiert sich für das 1:7 vom Vorabend, unterliegt Zug aber erneut, diesmal 4:5. Am Sonntag spielen die Mutzen in Zürich um einen Pokal. Adrian Ruch

SCB-Goalie Philip Wüthrich ist geschlagen. Doch am Goalie liegt es nicht, dass die Berner gegen den EV Zug erneut verlieren. Foto: Peter Klaunzer (Keystone)

Als die Spieler des SC Bern und des EV Zug das Eis für die zweite Pause verlassen haben, steht auf dem grossen Videowürfel «2:2». Doch in Tat und Wahrheit führt der Leader aus der Innerschweiz mit 3:2. Lino Martschini reagierte kurz zuvor auf eine abgelenkte Scheibe am schnellsten und liess Philip Wüthrich keine Chance. Weil die Uhr stehen geblieben war, mussten die Schiedsrichter überprüfen, ob das Tor vor Ablauf der 20 Minuten gefallen war. Mit 39:34 wurde der Zeitpunkt des Treffers schliesslich angegeben.

Die Führung für die Zuger ist nicht unverdient, obwohl Martschinis Goal aus Berner Perspektive auf unglückliche Weise zustande kam. Viel ärgerlicher war da für die Mutzen schon, wie sie zuvor zweimal eine Führung verspielt hatten. Am Ursprung des 1:1 durch Nick Shore stand eine missglückte Angriffsauslösung von Miro Zryd; das 2:2 verschuldete Topskorer Dustin Jeffrey durch einen haarsträubenden Fehlpass in der eigenen Zone.

Der 20-Jährige wird den SCB definitiv verlassen. Der Stürmer hat in der Organisation der ZSC Lions einen Mehrjahresvertrag (wahrscheinlich vier Jahre) unterzeichnet. Finn Fuchs

Weil beim SCB drei Verteidiger ausfallen, kommt der Captain des U-20-Teams zum vierten Einsatz in der National League. Er fällt nicht auf – und das ist gegen die starken Zuger als Kompliment zu werten. Dustin Jeffrey

Der Kanadier vermag nicht zu überzeugen und führt im Schlussabschnitt nicht mehr die Ausländerlinie, sondern den zweiten Sturm mit Tristan Scherwey und Inti Pestoni an.

Kurz nach Wiederaufnahme des Spiels lanciert auch noch Vincent Praplan im Verteidigungsdrittel einen Zuger – 2:4 durch Dario Simion. So bringen sich die Berner selber um den Lohn für einen durch viel Leidenschaft geprägten Auftritt. Am Ende kommt das Team Mario Koglers ohne Goalie noch zum Anschlusstreffer und zu zwei, drei Ausgleichschancen, doch letztlich resultiert eine 4:5-Niederlage. Der SCB rehabilitiert sich im leeren Heimstadion zwar für die 1:7-Schlappe vom Vorabend, aber das reichte nicht für Punktezuwachs. Der stabile EVZ feierte derweil seinen siebenten Sieg in Serie.

Der Rückstand des SCB auf das zehntklassierte Ambri-Piotta, das die Rapperswil-Jona Lakers 5:3 schlug, ist auf sechs Zähler angewachsen. Doch für zwei Tage tritt der Kampf um die Pre-Playoff-Qualifikation in den Hintergrund, denn am Sonntag wartet im Hallenstadion eine besondere Aufgabe auf die Mutzen. Auf dem Programm steht der Cupfinal gegen die ZSC Lions.

Am Sonntag geht es um einen Pokal

SCB-Captain Simon Moser sagt, der Cupsieg sei von Anfang an ein Ziel gewesen. «Im Spitzensport geht es schliesslich darum, Pokale und Titel zu gewinnen.» Die Tatsache, dass es den Cup in dieser Form nicht mehr geben wird, bedeutet laut Moser einen «zusätzlichen Anreiz». Der SCB triumphierte 2015 im ersten Wettbewerb nach über vierzig Jahren Pause und bekommt nun die Gelegenheit, sich als letzter Club in die Siegerliste eintragen zu lassen.

Allerdings sind die ZSC Lions im Final favorisiert, der am Sonntag ab 20.15 Uhr ausgetragen und von SRF 2 live übertragen wird. Das weiss auch Moser. «Wir stehen vor einer äusserst schwierigen Aufgabe, denn Zürich hat ein sehr starkes Team», sagt der 31-Jährige. «Aber es ist uns in dieser Saison bereits einmal gelungen, den ZSC zu schlagen – unmöglich ist es also nicht.»