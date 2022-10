Sieg nach Overtime gegen Ambri – Der SCB kassiert wieder den späten Ausgleich Die Serie der Verlängerungen geht weiter: Gegen Ambri gewinnen die Berner mit 4:3. Kristian Kapp

Wieder nichts: Berns Dominik Kahun scheitert an Ambris Goalie Janne Juvonen, dessen Verteidiger Isacco Dotti muss nicht mehr eingreifen. Foto: Peter Schneider (Keystone)

Ist der SCB der Meister der verspielten Führungen? Zum fünften Mal in den letzten sechs Spielen mussten die Berner in eine Overtime, nachdem sie im Schlussdrittel noch vorne lagen. Viermal fiel der Ausgleich spät, bei den letzten drei Mal gar erst, als der Gegner bereits ohne Goalie und mit einem zusätzlichen Feldspieler agierte.

Immerhin: Zum vierten Mal feierte der SCB einen Sieg noch in der Verlängerung. Man kann dies aber auch als vier verlorene Punkte rechnen, da Overtime-Siege nur zwei Zähler wert sind.

Die 3 Infos einblenden Beat Gerber

Den Routinier (40) plagen seit dem Derby gegen Langnau Nackenprobleme. Er fehlt gegen Ambri und dürfte auch am Dienstag gegen Biel noch nicht dabei sein. André Heim

«Heim spielt in der ersten Linie!» Der Medienchef Ambris erlaubt sich vor dem Spiel einen Scherz rund um Ambris Center. Er spielt damit auf Heims SCB-Vergangenheit an und die weniger prominente Rolle in Bern. Philip Wüthrich

Der SCB-Goalie bestreitet ein Back-to-back-Wochenende mit zwei Spielen. Nach 42 Paraden in Zug am Freitag hält er gegen Ambri deren 33 von 36.

Es hätte ein so viel einfacherer Abend werden können für den SCB. Die Berner sind das mit Abstand schussfreudigste Team der National League, kommen im Schnitt auf über 38 Torschüsse pro Spiel. Gegen Ambri-Piotta war diese Zahl bereits nach zwei Dritteln übertroffen, 39:19 lautete diese Statistik zu jenem Zeitpunkt. Die Torschuss-Statistik mag bei manchem Spiel nicht das wahre Chancen-Verhältnis widerspiegeln – nicht aber an diesem Abend. Der SCB hatte ein klares Plus an Torgelegenheiten, es stand nach 40 Minuten aber 2:2.

Zu einfache Gegentore

Einerseits vergab der SCB halt zu viele Chancen, scheiterte immer wieder am stark aufspielenden Ambri-Goalie Janne Juvonen. Für Berner Tore brauchte es kleine Genieblitze wie Dominik Kahuns beim 1:0, als er ein Zuspiel auf Chris DiDomenico enttäuschte, aber aus der Pass-Bewegung direkt schoss und den Finnen damit verlud. Oder Aussetzer wie jenen von Verteidiger Yanik Burren, der sich vor Oscar Lindbergs 2:1-Treffer hinter dem Tor von DiDomenico den Puck klauen liess.

Andererseits liess der SCB zwar nicht allzu viel Torgefahr zu, kassierte aber zu simple Gegentore. Kahun hätte mit besserer Störarbeit das 1:1 Johnny Kneubühlers wohl ganz einfach verhindern können. Und Fabian Ritzmanns Backchecking vor dem 2:2 Inti Pestonis misslang komplett, als er vom späteren Torschützen plötzlich Richtung bereits von Christian Pinana (nicht gerade eng) gedeckten Assistenten Michael Spacek losstürmte.

Pass auf Teamkollege Chris DiDomenico angetäuscht, Ambris Goalie Janne Juvonen bezwungen: Dominik Kahun bringt den SCB 1:0 in Führung. Foto: Peter Schneider (Keystone)

Kahuns Linie mit DiDomenico und Tristan Scherwey sah beim 1:1-Gegentor nicht gut aus. Offensiv kreierte das Trio aber viel Unruhe und war von Ambri kaum zu kontrollieren – es war generell überall viel los mit der zweiten Berner Sturmlinie auf dem Eis. Vielleicht zu viel? Mitte Spiel stellte SCB-Headcoach Johan Lundskog um. Er brachte für Kahun mit Lindberg einen für unspektakuläre Center-Arbeit stehenden Lindberg, während der Deutsche dessen Platz zwischen Simon Moser und Joël Vermin einnahm.

Im Schlussdrittel spielte Bern dann nur noch mit drei Stromlinien, aber inklusive Josh Fahrni aus Linie 4 mit vier rotierenden linken Flügeln. Der SCB blieb zwar spielbestimmend, aber nicht mehr so deutlich wie zuvor. Für die vermeintliche Entscheidung sorgte DiDomenico – wer sonst. Lindberg unterband in der eigenen Zone eine kurze Druckphase Ambris, den 2-gegen-1-Konter nutzten DiDomenico und Torschütze Moser perfekt zum 3:2-Treffer. Es war ein typischer, weil eigentlich viel zu langer, aber von purem Instinkt geprägter Shift des Kanadiers – seine Linienkollegen hatten längst fliegend gewechselt …

Telegramm: Infos einblenden Bern – Ambri 4:3 n.V. (1:1, 1:1, 1:1, 1:0) 14’825 Zuschauer. Tore: 4. Kahun (Bader, Colin Gerber) 1:0. 11. Kneubühler (Bürgler, Virtanen) 1:1. 22. Lindberg (DiDomenico/Ausschlüsse Scherwey; Fischer) 2:1. 31. Pestoni (Spacek, Hofer) 2:2. 50. Moser (DiDomenico, Moser) 3:2. 59. (58:23) Heim (Pestoni, Bürgler/Ambri ohne Goalie) 3:3. 62. (61:29) Untersander (Lindberg, Sceviour) 4:3. Strafen: 3mal 2 Minuten Bern. 4mal 2 Minuten Ambri. Bern: Wüthrich; Untersander, Gélinas; Loeffel, Zgraggen; Goloubef, Colin Gerber; Pinana; Vermin, Lindberg, Moser; DiDomenico, Kahun, Scherwey; Bader, Sceviour, Bärtschi; Fahrni, Baumgartner, Ritzmann. Bemerkungen: Bern ohne Beat Gerber, Lehmann, Henauer (verletzt). Ambri ohne Shore (überzählig), Zaccheo Dotti (krank). – 57:28 Time-out Ambri, danach bis 58:23 ohne Goalie, mit 6. Feldspieler.

Natürlich war es nicht die Entscheidung, da der SCB es einmal mehr fertig brachte, einen späten Ausgleich zu kassieren, trotz diverser zuvor vergebener Torchancen zum 4:2. Bei André Heims Treffer 97 Sekunden vor Schluss waren nicht nur Pestoni und Dario Bürgler Assistenten, sondern auch der Zufall – es war ein sehr kurioser Treffer des früheren Berners.

Die Verlängerung endete zwar dank Ramon Untersanders Treffer erfolgreich für den SCB, aber eine weitere bittere Note kam dennoch dazu für die Berner: Kahun verletzte sich beim ersten Bully der Overtime und verschwand sogleich in der Kabine.

Kristian Kapp ist Sportredaktor bei Tamedia. Mehr Infos @K_Krisztian_

