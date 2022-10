Der Berner Aufschwung – Der SCB ist das Team der Stunde Die sieben Siege in acht Spielen sind «bloss» eine Begleiterscheinung. Denn der SCB hat sich grundsätzlich in vielen Belangen gesteigert. Dies zeigen auch ganz nüchterne Fakten. Kristian Kapp

Feiern nach dem Sieg in Davos: Der SC Bern mit Simon Moser, Colin Gerber, Christian Pinana, Thierry Bader, Beat Gerber, Joel Vermin und Christopher DiDomenico. Foto: Jürgen Staiger (Keystone)

Der SC Bern beschert seinen Anhängern derzeit emotionale Achterbahnfahrten, Happy End inklusive. Am Freitag gegen Leader Genf im Schlussdrittel ein 5:3 verspielt und dann doch noch mit 6:5 nach Verlängerung gewonnen, tags darauf die fast exakte Kopie in Davos: Zweieinhalb Minuten vor Schluss liegt der SCB 3:1 vorne, kassiert wieder zwei späte Gegentore und siegt dann in der Overtime mit 4:3 – auch weil HCD-Trainer Christian Wohlwend «all in» geht und in der Verlängerung ohne Goalie, dafür mit einem zusätzlichen Feldspieler agieren lässt. Welch ein Berner Wochenende!