Ambri – SC Bern – Der SCB ist auswärts seit zweieinhalb Monaten ohne Sieg Der SC Bern unterliegt Ambri im Penaltyschiessen und ist der Pre-Playoff-Qualifikation doch nahe. Adrian Ruch

Umkämpfter Match in der Gottardo-Arena in Ambri: Der SCB bringt einen Punkt aus dem Tessin mit nach Bern. Foto: Freshfocus/Michela Locatelli

Der SC Bern musste in der Leventina auf Topskorer Dominik Kahun verzichten, der mit Verdacht auf eine Corona-Infektion krank ist. Damit fehlten den Mutzen im Match gegen den direkten Konkurrenten um den letzten Pre-Playoff-Platz vier der sieben besten Punktesammler. Dies zeigte sich in der Gottardo-Arena vorerst deutlich. Im ersten Drittel gab es vor Ambri-Goalie Janne Juvonen eine einzige Szene, die sich – mit viel gutem Willen – als Torchancen bezeichnen liess.

Deutlich häufiger im Brennpunkt stand SCB-Goalie Philip Wüthrich, wobei sich die Möglichkeiten der Tessiner fast ausnahmslos auf grobe Fehler der Besucher zurückführen liessen. So war es wenig überraschend, fiel das 1:0 nach einem groben Schnitzer: Christian Pinana vertändelte hinter dem eigenen Tor die Scheibe, Dario Bürgler profitierte und bediente den freistehenden André Heim.

Es war schon der elfte Saisontreffer des ehemaligen SCB-Mittelstürmers. Dass die Gastgeber mit mehr Dringlichkeit ans Werk gingen, hatte neben dem Heimvorteil bestimmt auch mit der Ausgangslage zu tun. Bei zehn Punkten Rückstand in der 47. Runde war es für Ambri so etwas wie das Spiel der letzten Chance.

Conacher punktet im Powerplay

Entgegen dem Spielverlauf glich der SCB aus; Dustin Jeffrey hätte das Ziel verfehlt, doch Tobias Fohler lenkte den Puck mit dem Bein ins eigene Tor. Kurz darauf hatten die Mutzen erneut Glück, als Wüthrich quasi in Baseball-Manier mit der Stockschaufel rettete.

Etwas später stand es dann doch 2:1. Nach einem Direktschuss Cory Conachers zappelte die Scheibe im Netz. Auch wenn Daniele Grassi noch abgelenkt hatte: Mit Conacher spielte ausgerechnet jener Mann eine entscheidende Rolle, welcher der SCB kürzlich freiwillig dem direkten Konkurrenten überlassen hatte.

Zu Beginn des Schlussdrittels lagen alle Vorteile bei Ambri, doch dann patzte Michael Fora im Powerplay, und Philip Varone glich per Shorthander aus. Weil Wüthrich in der Folge dichthielt und Bern in der Verlängerung drei grosse Möglichkeiten ausliess, fiel die Entscheidung letztlich im Penaltyschiessen.

Obwohl der SCB im fünften Shootout zum fünften Mal unterlag, liegen dank neun Punkten Vorsprung immer noch alle Vorteile bei den Mutzen, die seit dem 19. Dezember 2021 auf einen Auswärtssieg warten.





Ambri - Bern 3:2 (0:0, 2:1, 0:1) n. P.

6211 Zuschauer.

Tore: 25. Heim (Bürgler) 1:0. 36. Jeffrey (Moser) 1:1. 37. Grassi (Conacher, Fora/Ausschluss Kast) 2:1. 41. Varone (Bader/Ausschluss Sciaroni!) 2:2.

Penaltyschiessen: D’Agostini –, Varone 0:1, Bürgler 1:1, Andersson –, Conacher –, Daugavins –, Pestoni 2:1, Kast –, Zwerger 3:1.

Strafen: Ambri 2-mal 2 Minuten, Bern 5-mal 2 Minuten.

Bemerkungen: Ambri ohne Conz, Hächler, Dufey, Incir, Regin (alle verletzt) und Hietanen (krank). Bern ohne Blum, Scherwey, Thomas, Untersander (alle verletzt), Praplan (familiäre Gründe), Kahun und Neuenschwander (beide krank).

