Der SC Bern verliert knapp – Der SCB in Davos ohne Headcoach und ohne Punkte Die Berner holen zwar ein 0:2 und ein 1:3 auf, verlieren aber 3:4. Johan Lundskog fehlt wegen eines positiven Corona-Tests. Kristian Kapp

In ungewohnter Rolle: Für einmal ist Christer Olsson der Chef an der Bande des SC Bern. Foto: Gian Ehrenzeller (Keystone)

Der SC Bern hat es in der letzten Woche vor der Olympiapause dem Beobachter nicht einfach gemacht. Wie sollen die drei Partien eingeordnet werden, das 3:1 gegen Genf, das 4:1 gegen Zug und nun zum Abschluss dieses 3:4 in Davos? Die sechs Punkte, über die darf sich der SCB zurecht freuen, sie bringen ihn dem Pre-Playoff näher. Gemein ist dem Spiel der Berner in allen drei Partien aber auch dies: Er kann praktisch keine Schüsse im Slot generieren, alle Gegner halten ihn vom eigenen Tor fern.

Fast identisch wie gegen Genf und Zug: Auch gegen Davos kann der SCB kaum Abschlüsse im Slot generieren. Grafik: sihf.ch

Eine weitere Parallele gibt es aber auch: Kommt der SCB zu guten Chancen, meist nach groben Fehlern des Gegners, dann nützt er sie fast ausnahmslos aus. So auch gegen Davos. Alle Berner Treffer haben einen unbedrängten Davoser Puckverlust als Ursprung. Der SCB ist in dieser Woche also effizient, allerdings in einem Ausmass, der nicht nachhaltig sein wird. Das alleine wird nicht viele weitere Punkte im Kampf ums Pre-Playoff garantieren.

Die 3 Infos einblenden Philip Wüthrich

Gegen Zug fehlte er noch verletzt, in Davos ist der eigentliche SCB-Nummer-1-Goalie wieder dabei. Allerdings nur als Ersatz, die Berner wollen kein Risiko eingehen. Fabian Ritzmann

Der Davoser Stürmer wird nächste Saison nach Bern wechseln. Einen Augenschein für die SCB-Fans gibt es nicht: Der Engadiner spielt an diesem Abend in der Swiss League für Biasca – gegen Langenthal und Berns Noah Fuss. Christian Thomas

Der SCB-Stürmer verletzte sich am Donnerstag. Wie schwer es den Kanadier getroffen hat, ist immer noch unklar. Im besten Falls spielt er wieder nach Olympia, im schlechtesten erst im Playoff.

Headcoach Johan Lundskog schaut die Partie zuhause, ein positiver Corona-Test hat die Reise nach Davos verunmöglicht, Chef an der Bande ist sein Assistent Christer Olsson. Die beiden Schweden können zufrieden eine dritte Gemeinsamkeit aller drei Partien feststellen: Der Kampfgeist stimmt. Obwohl der Berner Tank im dritten kräfteraubenden Spiel innert vier Tagen gegen läuferisch und spielerisch deutlich stärkere Gegner leer ist, gibt der SCB nicht auf, kämpft sich aus auswegloser Lage zurück.

Ein Horror-Startdrittel

Denn nach dem Startdrittel scheint der SCB bereits erledigt. Er liegt zwar nur 0:2 zurück, findet aber nie in die Partie. Die Berner treffen auf einen spielfreudigen HCD, der sie regelmässig mit Tempo und Zielstrebigkeit überfordert. All das erinnert an die Partie gegen Genf, als Bern trotz Sieg fast von A bis Z unterlegen war.

Zwölf Minuten vergehen, bis der SCB zur ersten Torchance kommt, Vincent Praplan vergibt sie im Powerplay. Dieses Überzahlspiel passt zur Berner Horrorvorstellung der ersten 20 Minuten. Die Davoser kommen in diesen zwei Minuten Unterzahl zu drei guten Chancen, die dritte nützt Julian Schmutz zum 1:0.

Nicht lockerlassen: Berns Captain Simon Moser verfolgt den Davoser Dominik Egli. Foto: Gian Ehrenzeller (Keystone)

Aber eben: Dank fast perfekter Effizienz, auch dank der zuletzt kranken Rückkehrer Simon Moser und Kaspars Daugavins, holt Bern ein 0:2 und ein 1:3 auf. Bis fünf Minuten vor Schluss hält der SCB das 3:3, obwohl er wankt, phasenweise stehend k.o. wirkt. Das 4:3 kommt darum mit Ansage.

Und um ein Haar rettet sich Bern in die Overtime: Phil Varone und Moser vergeben in der Schlussminute zwei Grosschancen – aus dem Slot. Diese unheimliche Effizienz: Ganz zum Schluss der Woche verlässt sie den SCB doch noch.

Telegramm: Infos einblenden Davos – Bern 4:3 (2:0, 1:2, 1:1) 4316 Zuschauer. Tore: 13. Schmutz (Prassl/Ausschluss Corvi!) 1:0. 16. Frehner (Schmutz, Chris Egli) 2:0. 30. Daugavins (Andersson) 2:1. 33. Corvi (Ambühl, Simic) 3:1. 39. Moser (Daugavins, Pinana) 3:2. 43. Varone 3:3. 56. Frehner (Chris Egli, Schmutz) 4:3. Strafen: 3mal 2 Minuten Davos, 1mal 2 Minuten Bern. Bern: Manzato; Untersander, Henauer; Andersson, Beat Gerber; Thiry, Pinana; Hänggi; Praplan, Kahun, Daugavins; Fahrni, Varone, Bader; Conacher, Kast, Moser; Berger, Neuenschwander, Jeremi Gerber; Näf. Bemerkungen: Davos ohne Marc Wieser (abwesend), Pospisil (überzählig), Ritzmann (Biasca/SL) Nussbaumer, Wellinger, Stoop (verletzt), Bern ohne Headcoach Lundskog (krank), Scherwey, Colin Gerber, Jeffrey, Thomas, Blum, Rüfenacht (verletzt), Sciaroni, Dähler (überzählig), Fuss (Langenthal/SL). – Pfostenschüsse: 9. Stransky. 27. Barandun. – 57:05 Time-out Bern. – Bern von 57:49 bis 60:00 ohne Goalie, mit 6. Feldspieler.

