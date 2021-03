Wichtiger Heimsieg im Derby – Der SCB gewinnt das Videogame gegen die SCL Tigers Der SC Bern macht mit dem 4:3-Heimsieg gegen die SCL Tigers einen Schritt Richtung Pre-Playoffs. Dustin Jeffrey trägt zwei Tore zum Erfolg bei. Adrian Ruch

Gerangel vor dem Langnauer Tor: Nach dem Videostudium anerkennen die Schiedsrichter das Goal von SCB-Topskorer Dustin Jeffrey. Foto: Anthony Annex (Keystone)

Für die Langnauer ist das Derby in der Postfinance-Arena die einzige Partie zwischen dem 1. und dem 17. März. Der SC Bern hingegen tritt in dieser Zeitspanne achtmal an. Wer würde Vorteile haben? Die sich im Rhythmus befindenden Gastgeber oder die ausgeruhten SCL Tigers? Letztlich setzt sich der SCB, für den die Partie deutlich wichtiger ist, gegen das Schlusslicht mit 4:3 durch. Der Sieg ist nicht unverdient, basiert aber auch auf etwas Glück.

Im ersten Drittel beschäftigen sich die Schiedsrichter zweimal mit einem Videostudium, zuerst, weil SCL-Trainer Rikard Franzén dies per Coaches Challenge einfordert, dann aus eigenem Antrieb. Die Entscheidung fällt jeweils zugunsten des SCB aus. Das 1:1 von Dustin Jeffrey bleibt gültig, weil der Kanadier von Tigers-Verteidiger Anthony Huguenin in Ivars Punnenovs gestossen worden ist. Das auf dem Eis nicht gegebene 2:1 durch Inti Pestoni findet Anerkennung, weil der Tessiner die Scheibe zwar mit dem Fuss, aber ohne Kickbewegung ins Tor befördert hat.

Die 3 Infos einblenden Jason O’Leary

Der zukünftige Tigers-Trainer beobachtet, wie sich die Emmentaler mit Rikard Franzén an der Bande schlagen. Er sitzt mit Sportchef Marc Eichmann auf der Tribüne. Andrea Glauser

Der SCL-Verteidiger brach sich am 22. Dezember gegen die ZSC Lions das Handgelenk. Beim Comeback gelingt ihm nach gut 13 Minuten per Hocheckschuss sein zweites Saisontor. Kyen Sopa

Der 20-jährige SCB-Stürmer begeht zwei Fouls und verdoppelt damit sein Saisontotal von Strafminuten von 4 auf 8. Keine der Strafen können die Langnauer ausnützen.

Hektische Schlussphase

So oder so sind es zwei eher glückhafte Treffer des Teams von Mario Kogler. Dass Jeffrey kurz nach dem Seitenwechsel auf 3:1 erhöht, hat dann allerdings nichts mehr mit Glück zu tun. Der SCB-Topskorer lenkt den Puck nach einem Schuss Miro Zryds mustergültig ab. Doch Sicherheit vermag der 2-Tore-Vorsprung den Mutzen nicht zu verleihen. Immer wieder kommen die Emmentaler zu Abschlussgelegenheiten. Schliesslich ist es Stefan Rüegsegger, dem exakt bei Spielhälfte das Anschlusstor gelingt – von Mika Henauer mit einem kapitalen Fehlpass förmlich dazu eingeladen.

Im Schlussdrittel korrigieren die Stadtberner den Fehler im Powerplay. Cory Conacher trifft herrlich per Direktschuss. Als alles klar scheint, werden 74 Sekunden vor Ende der effektiven Spielzeit zum dritten Mal die TV-Aufnahmen herangezogen. Erneut fällt der Entscheid zugunsten des SCB aus. Der Puck hat zwar eventuell die Linie überschritten gehabt, doch der Stock von Goalie Tomi Karhunen verdeckt die Scheibe. Es gibt daher keine Evidenz, die es erlauben würde, den auf dem Eis gefällten Entscheid umzustossen.

Der Anschlusstreffer fällt dann doch noch. Und in den letzten Sekunden muss Karhunen noch zweimal klären. Der SCB gewinnt das Videogame 3:0 und das Derby 4:3. Dank den hart erkämpften Punkten nähert sich der SCB dem Strich. Der Rückstand auf das zehntklassierte Ambri-Piotta beträgt nur noch zwei Zähler, und die Mutzen können noch fünf Spiele mehr austragen. Das Pre-Playoff müsste eigentlich zu erreichen sein.

Das Telegramm Infos einblenden Bern - SCL Tigers 4:3 (2:1, 1:1, 1:1) Tore: 14. Glauser (Nilsson, Huguenin/Ausschluss Beat Gerber) 0:1. 15. Jeffrey 1:1. 17. Pestoni (Scherwey) 2:1. 21. Jeffrey (Zryd, Untersander) 3:1. 31. Rüegsegger 3:2. 45. Conacher (Andersson, Jeffrey/Ausschluss Grossniklaus) 4:2. 60. Pascal Berger (Flavio Schmutz, Maxwell/SCL Tigers mit 6 Feldspielern) 4:3. Strafen: Bern 3-mal 2 Minuten. SCL Tigers 5-mal 2 Minuten. Bemerkungen: Bern ohne Blum, Rüfenacht, Sciaroni (alle verletzt), Burren, Jeremi Gerber, Sterchi und Wüthrich (alle krank). SCL Tigers ohne Melnalksins, Earl, Salzgeber, Kuonen, Diem (alle verletzt), In-Albon und Bircher (beide überzählig). 19. Lattenschuss Sturny. 51. Pfostenschuss Olofsson. SCL Tigers ab 56:34 ohne Punnenovs im Tor, dafür mit 6 Feldspielern.

Die weiteren Spiele

Ambri verliert Derby erneut

Im zweiten Derby des Abends verlor Ambri gegen Lugano: Die Leventiner haben damit auch im fünften Tessiner Aufeinandertreffen dieser Saison das Eis als Verlierer verlassen müssen. Bei der 1:3-Heimniederlage drehten die Lugano-Ausländer Mikkel Boedker und Mark Arcobello mit ihren Toren das Spiel, nachdem Daniele Grassi zunächst Ambri in Führung gebracht hatte. In der 60. Minute machte Jani Lajunen mit einem Empty Netter alles klar.

Servette siegte dank einem Doppelpack von Eric Fehr 2:1 gegen Fribourg. Die Genfer machten damit einen Sprung auf den zweiten Rang, sind bei weniger Spielen aber punktgleich mit den ZSC Lions und Fribourg. (lai/rom)