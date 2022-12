Cody Goloubef

Der SCB-Verteidiger wurde für sein Foul am Dienstag in Lausanne für zwei Spiele gesperrt. Er wird damit erst 2023 wieder mittun können.

Benjamin Baumgartner

Goloubef rächte einen Lausanner Check mit Verletzungsfolgen bei Teamkollege Baumgartner: Der SCB-Stürmer fehlt wegen der Charge rund ein bis drei Wochen.

David Reinbacher

Klotens Super-Talent ist bereits in Kanada bei Österreichs U-20-Nationalmannschaft – die WM startet am 26. Dezember. Darum fehlen in Bern die sonst üblichen zahlreichen NHL-Scouts an den Spielen der Zürcher.