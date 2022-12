Hiobsbotschaft für die Fans – Der SC Langenthal zieht sich aus dem Profisport zurück Ab nächster Saison spielt der SCL wieder im Amateurbereich, das hat die Vereinsführung heute bekanntgegeben. Es ist das Ende einer Erfolgsgeschichte. Julian Perrenoud UPDATE FOLGT

Tristesse in der Eishalle Schoren. Diese Saison finden bisher deutlich weniger Fans den Weg ins Stadion. Und nächstes Jahr? Foto: Nicole Philipp

Knall im Oberaargau: Der SC Langenthal wird nächste Saison nicht mehr in der Swiss League antreten. Wie der Club am Mittwochnachmittag mitteilt, werde er sich nach dem Saisonende in den Amateurbereich zurückziehen. Im Jahr 2001 stieg der Verein in die zweithöchste Liga des Landes auf und gewann seither drei Meistertitel.