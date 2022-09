Niederlage in Ajoie – Der SC Bern wirft den Sieg weg Bern verspielt bei Ajoie eine 2:0-Führung und verliert in der Verlängerung. Es ist die erst zweite Niederlage gegen diesen Gegner in 33 Duellen und die erste seit 30 Jahren. Angelo Rocchinotti

Ajoies Guillaume Asselin, Mitte, erzielt in der Verlaengerung des Siegestreffer zum 3:2 gegen Berns Torhueter Daniel Manzato, links, beim Eishockey-Qualifikationsspiel der National League zwischen dem HC Ajoie und dem SC Bern in der Raiffeisen Arena in Porrentruy, am Dienstag, 27. September 2022. (KEYSTONE/Georgios Kefalas) KEYSTONE

Es ist ja bloss Ajoie. Die Jurassier, vor zwei Jahren noch in der Swiss League, waren in der vergangenen Saison ein Punktelieferant, verloren 42 von 51 Partien. Siege gegen die finanziell klammen Ajoulos sind so gesehen also Pflicht. Und dennoch muss manzuerst einmal in Pruntrut gewinnen.

Kaum anderswo wird das Heimteam so leidenschaftlich angefeuert. Auch dank den Fans krönte sich Ajoie 2020 zum Cupsieger. Und schaffte es ein Jahr später in die höchste Liga. Der SCB wäre also gewarnt gewesen. Umso mehr, da Ajoie in drei der ersten fünf Partien gepunktet und sich zwei Siege geholt hat. Doch wie schon gegen Aufsteiger Kloten am Samstag (3:2 n.V.) lässt der SCB wertvolle Punkte liegen, wirft dieses Mal gar den Sieg weg.

Der SCB drückt dem Spiel im ersten Drittel den Stempel auf, dominiert mit 28:5-Schüssen. Das Heimteam vermag mit dem Tempo nicht mitzuhalten. Alain Birbaum - eigentlich hätte es Matteo Romanenghi treffen müssen - handelt sich schon nach zwei Minuten eine Strafe wegen Haltens ein. Eine Zeigerumdrehung später sorgt Benjamin Baumgartner für die frühe Berner Führung. Der Neuzugang aus Lausanne befördert die Scheibe nach einem Abpraller bei Goalie Damiano Ciaccio ins Tor. Der Schuss kommt von Sven Bärtschi. Es ist der erste Skorerpunkt des Langenthalers im SCB-Dress, nachdem ihm in dieser Saison schon zwei Tore aberkannt wurden.



12 Strafminuten kassiert Ajoie im ersten Drittel. Der zweite Treffer aber fällt bei fünf gegen fünf Feldspielern. Tristan Scherwey, der den SCB gegen Kloten in der Overtime zum Sieg schoss, profitiert von einem weiteren Abpraller bei Ciaccio.

Ajoie mit zwei Überzahltoren



Trainer Johan Lundskog steht schon in den ersten Minuten mit einem Lächeln im Gesicht an der Bande, wirkt entspannt wie selten. Das überrascht, coachte er doch zuletzt, als gäbe es kein Morgen. Der vierten Linie um Joshua Fahrni, Fabian Ritzmann und Santiago Näf gab er kaum Auslauf. Zuletzt kam das Trio nicht einmal auf drei Minuten Eiszeit. Und auch dieses Mal kommen Ritzmann und Näf am Ende nicht mehr zum Zug. Fahrni, im letzten Jahr noch Berns Lichtblick, bringt es immerhin auf siebeneinhalb Minuten.

Je länger das Spiel dauert, umso mehr forciert Lundskog seine besten Kräfte. Der Grund: Mit dem Zwei-Tore-Vorsprung schaltet der SCB im zweiten Drittel zwei Gänge zurück. Als Eric Gelinas eine Strafe wegen hohen Stocks kassiert, kann Philip-Michael Devos verkürzen. Und es kommt noch schlimmer.

39 Sekunden nach Wiederanspiel leistet sich Cody Goloubef einen unnötigen Crosscheck an Kevin Bozon, handelt sich gleich die nächste Strafe ein. Erneut trifft Devos. Jetzt ist das Publikum in Pruntrut hellwach.

Der SCB kann sich zwar im letzten Drittel wieder steigern, dominiert, kommt aber zu keinem weiteren Treffer. Das Spiel geht in die Overtime. Und da gelingt Guillaume Asselin tatsächlich noch den Siegtreffer für den HC Ajoie.

Jetzt ist Trainer Johan Lundskog definitiv nicht mehr zum

Lachen zumute. Nach zwei Siegen in Folge verdient diese Berner Niederlage das Prädikat unnötig.

Die 3 Infos einblenden Oscar Lindberg

Keiner prüft Ajoie-Keeper Damiano Ciaccio öfter. 12 Schüsse feuert der Schwede ab, wartet aber auch nach sechs Spielen auf seinen ersten Treffer. Nach elf Minuten scheitert er am Pfosten. Chris DiDomenico

Der Stürmer mit der meisten Eiszeit. Wie immer. Dieses Mal steht er 27 Minuten und 38 Sekunden auf dem Feld. Ob das nachhaltig ist? Daniel Manzato

Der Torhüter kommt zu seinem zweiten Einsatz in dieser Saison. Schuld an der Niederlage trifft ihn keine. Auch wenn er mit einer Abwehrquote von «nur» 88,5 Prozent vom Feld geht.

Das Telegramm Infos einblenden Ajoie - Bern n.V. 3:2 (0:2, 2:0, 0:0, 1:0) 3628 Zuschauer. Tore: 4. Baumgartner (PP) 0:1. 17. Scherwey (B. Gerber, Lindberg) 0:2. 35. Devos (Bakos, Asselin/PP) 1:2. 36. Devos (Asselin/PP) 2:2. 65. Asselin (Devos) 3:2. Strafen: 9-mal 2 Minuten gegen Ajoie, 8-mal 2 Minuten gegen Bern. Bern: Manzato; Untersander, Zgraggen; Loeffel, Gelinas; Goloubef, C. Gerber; B. Gerber; DiDomenico, Sceviour, Moser; Vermin, Lindberg, Bärtschi; Bader, Baumgartner, Scherwey; Näf, Fahrni, Ritzmann.

Fehler gefunden?Jetzt melden.