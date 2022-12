Erster Sieg nach 2 Jahren – Der SC Bern beendet seinen Biel-Fluch Wieder gibt der SCB eine 3:1-Führung preis. Dieses Mal aber gewinnen die Berner dank Thierry Bader in der Overtime und feiern den ersten Sieg gegen den EHC Biel nach zehn Niederlagen. Angelo Rocchinotti

Die Entscheidung: Thierry Bader (rechts ) trifft nach Zuspiel von Chris DiDomenico nach 64 Minuten zum 4:3. Fpto: Urs Lindt (Freshfocus)

Spiele vor Heiligabend sind aus Berner Sicht meist von Erfolg gekrönt und versprechen oft ein Spektakel zu werden. Von den acht Duellen, die der SCB in den letzten zehn Jahren an einem 23. Dezember ausgetragen hat, gewann er deren sieben. Nun setzt das Team von Toni Söderholm seinen Siegeszug fort, gibt aber leichtsinnig einen Punkt her.

Bis 162 Sekunden vor Schluss führen die Berner in der Tissot-Arena mit 3:1. Dann verwertet Ex-SCB-Stürmer Jesper Olofsson, dem zuvor nichts gelingen wollte, einen Querpass von Yanick Stampfli. 61 Sekunden später und nachdem Biel-Keeper Simon Rytz sein Tor bereits verlassen hat, beginnt Biels Starstürmer Damien Brunner, der wegen muskulären Problemen geschont wird, frenetisch zu klatschen. Es steht 3:3.

Der SCB, der schon im ersten Auswärtsspiel in Biel eine 3:1-Führung verspielt und damals im Penaltyschiessen verloren hat, wird für seine Passivität bestraft. Im letzten Drittel kommt Bern nur noch zu drei Abschlüssen. Torhüter Philip Wüthrich dagegen muss gleich 15 Chancen der Seeländer entschärfen.

Das Positive? In der Verlängerung holt sich Bern den Zusatzpunkt dank des zweiten Treffers von Thierry Bader. Der Stürmer, der unlängst um zwei weitere Jahre verlängert hat, war schon für das 1:1 besorgt, traf nach starker Vorlage Ramon Untersanders herrlich unter die Latte. In einer Phase, in welcher der Speaker nicht mehr nachkommt, die Torschützen auszurufen.

Die 3 Infos einblenden Thierry Bader Der Mann, der bis 2025 verlängert hat und der zuvor während zwei Monaten nicht mehr traf, erzielt in zwei Partien drei Tore. Philip Wüthrich Der Keeper hinterlässt nicht bei allen Toren einen guten Eindruck, hält aber 31 von 34 Schüssen. Jesse Zgraggen Der Verteidiger kann auch Torhüter: Er rettet im letzten Drittel für den schon geschlagenen Goalie.

Innerhalb von 45 Sekunden fallen drei Treffer. Der SCB reagiert auf den Rückstand, geht dank Tyler Ennis 2:1 in Führung und profitiert dabei von einem Aussetzer Rytz’. Der Keeper spielt die Scheibe direkt auf den Stock von Colton Sceviour. Ennis braucht die Scheibe nur noch im leeren Tor unterzubringen.

Das 3:1 fällt nach einer Berner Überzahl. Trainer Toni Söderholm verschafft seinem Stürmer Tristan Scherwey eine Pause, schickt Fabian Ritzmann mit Chris DiDomenico und Bader aufs Eis. Es zahlt sich aus. Dem 20-jährigen Ritzmann gelingt der dritte Saisontreffer. Einer mit Folgen: Der Engadiner hechtet euphorisch ans Plexiglas, beschädigt das Material und sorgt dafür, dass die Pause vorgezogen werden muss.

Für den SC Bern ist es der erste Sieg gegen Biel nach 26 Monaten und zehn Niederlagen in Serie.

Was macht Samuel Kreis?

Kann der SCB bald auch neben dem Eis einen Erfolg verzeichnen? Der EHC Biel, der sich neben Bern um die Dienste des Ex-SCB-Juniors Samuel Kreis bemühte, ist nicht mehr im Rennen. Dass der 28-Jährige nach vier Jahren im Seeland und zwei Saisons bei Zug mit einer Rückkehr liebäugelt, ist kein Geheimnis. Im Oktober meinte der vierfache Meister: «Es wäre gelogen, wenn ich behaupten würde, es sei nicht ein Traum von mir, irgendwann wieder für den SCB zu spielen.»

Dem Vernehmen nach soll Kreis aber auch ein finanziell lukrativeres Angebot vorliegen haben. Ein Entscheid dürfte demnächst fallen.



Das Telegramm Infos einblenden Biel - Bern n.V. 3:4 (1:2, 0:1, 2:0) 6562 Zuschauer (ausverkauft). Tore: 4. (3:22) Hischier (Sallinen, Yakovenko) 1:0. 4. (3:53) Bader (Untersander) 1:1. 5. Ennis (Sceviour) 1:2. 40. (39:37) Ritzmann (DiDomenico) 1:3. 58. Olofsson (Stampfli) 2:3. 59. Rathgeb (Olofsson) 3:3. 64. Bader (DiDomenico) 3:4. Strafen: 3-mal 2 Minuten gegen Biel, 4-mal 2 Minuten gegen Bern. Bern: Wüthrich; Loeffel, Zgraggen; Untersander, C. Gerber; Pinana, B. Gerber; Füllemann; DiDomenico, Bader, Scherwey; Fuss, Sceviour, Ennis; Vermin, Lindberg, Moser; Ritzmann, Fahrni, Bärtschi. Bemerkungen: Bern ohne Henauer, Gelinas, Kahun, Lehmann und Baumgartner (verletzt), Goloubef (gesperrt). Pfosten-/Lattenschüsse: 10. Tanner. 10. DiDomenico.

Thierry Bader ist in Form: Der Stürmer hat in den letzten zwei Partien drei Tore getroffen. Bader hat in Bern seinen Vertrag bis 2025 verlängert. Foto: Urs Lindt (Freshfocus)

