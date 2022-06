Alkohol aus Schweizer Zuckerrüben – «Der Rolls-Royce des Ethanols» Eine Zuckerfabrik in Aarberg stellt jetzt auch Alkohol her. Es ist die erste solche Anlage in der Schweiz seit langem – und stösst deshalb auf breites Interesse. Tobias Graden (BT)

Die Zuckerfabrik in Aarberg. Foto: Mathias Spicher (20 Minuten)

Oliver Matter staunt. «Das ist eine interessante Anlage», sagt er, als er im jüngsten Bau auf dem Gelände der Zuckerfabrik in Aarberg steht und Tanks, Leitungen und Regler betrachtet. Er kennt sich aus mit den Vorrichtungen in Brennereien, ist er doch Inhaber der Matter-Luginbühl AG, die in Kallnach Spirituosen herstellt.

Die Rede ist von der neuen Ethanol-Produktionsanlage, die gestern Nachmittag offiziell eröffnet wurde. Mit ihr diversifiziert die Schweizer Zucker AG weiter, und es ist innert kurzer Zeit die dritte neue Anlage, die das Unternehmen nun in Betrieb nimmt, wie Verwaltungsratspräsident Andreas Blank stolz betont: Da war zuerst das Holzkraftwerk in Aarberg, dann die Holzvergasung in Frauenfeld, jetzt die Ethanolproduktion wiederum in Aarberg.