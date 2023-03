Kaiserhaus in Bern – Der Riesenkran wird in einer spektakulären Aktion demontiert Alles lief nach einem detaillierten Drehbuch ab: Der grosse Baukran beim Kaiserhaus wurde am Mittwochmorgen abgebaut. Dieses wird voraussichtlich 2025 bezugsbereit sein. Urs Wüthrich Adrian Moser (Fotos)

Der riesige Pneukran lässt den Ausleger des Baukrans zu Boden.

In der Amthausgasse steht am Mittwochmorgen ein achtachsiges, 500 Tonnen schweres Monstrum von einem Pneukran, der über eine 77 Meter lange Wippe verfügt. «Das ist der zweitgrösste Pneukran, den es in der Schweiz gibt», sagt vor Ort Martin Kunz, Baumeister der Ramseier Bauunternehmung AG. Dieses Ungetüm wird eingesetzt, um einen über 60 Meter hohen Baukran zu demontieren. Dieser stand seit 2015 im Innenhof des Kaiserhauses, das von der Nationalbank grundlegend umgebaut wird.