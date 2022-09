Wasens Dorfbeiz hat Zukunft – Der Retter des Grütli kommt von weit her Das Grütli-Gebäude geht im Frühling an eine Firma von Urs Bähler. Der Architekt ist zwar im Baselbiet daheim, hat aber einen Bezug zu Wasen. Stephan Künzi

Der Start im Herbst: Die IG Grütli Wasen mit Präsident Matthias Zehnder (ganz links) hat die Debatte zur Zukunft der letzten Beiz im Dorf lanciert. Foto: Christian Pfander

Am 1. April wird das Grütli Wasen in neue Hände übergehen. Der letzte Gasthof im Dorf ist damit seiner Rettung ein gutes Stück näher gekommen. Ob diese gelingen würde, war lange alles andere als sicher. Immerhin wollen sich Doris und Markus Zürcher als heutige Wirte und Liegenschaftsbesitzer im Frühling pensionieren lassen. Doch jetzt steht fest: Neue Eigentümerin des Gebäudes an der Dorfstrasse ist die Kupferhof AG von Urs und Jacqueline Bähler, einem Architektenpaar aus Liestal.