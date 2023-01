Adelboden ohne Schnee – Der Rennentscheid fällt am Samstagmorgen Zwei klare Nächte: Das benötigen die Pistenmacher für die Klassiker am Chuenisbärgli noch. Trotz Schneeflaute scheinen die Chancen intakt. Der Samstag ist ausverkauft. Jürg Spielmann

Der Adelboden-Zielhang im Giisbrunni am Donnerstagmittag: Die Arbeiten auf der Piste laufen unter Hochdruck. Winterlich wird die Rennausgabe 2023 nicht sein. Foto: Jürg Spielmann

«Doch, das ist durchaus möglich.» So lautet Reto Däpps Replik auf die zentralste aller Frage. Es ist jene, ob sich überhaupt noch eine renntaugliche Piste herrichten lässt. Der Co-Rennleiter sagt dies am Donnerstagmorgen, exakt 48 Stunden vor dem geplanten Start zum Adelbodner Weltcup-Riesenslalom. Die äusseren Bedingungen im Wildstrubeldorf sind seit mittlerweile zwei Wochen unverändert: Es ist frühlingshaft warm, der Schnee auf der Piste Mangelware, daneben längst inexistent. Zudem erschwert am frühen Donnerstag leichter Regen die Arbeiten auf dem geschichtsträchtigen Chuenisbärgli.