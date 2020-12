Berner Fachhochschule vor Neuanfang – Der Rektor will mehr Nähe zur Wirtschaft Die Krisen geplagte Berner Fachhochschule will die Probleme hinter sich lassen. Der neue Rektor Sebastian Wörwag setzt auf eine engere Zusammenarbeit mit dem Handels- und Industrieverein. Christoph Aebischer

Der neue Rektor Sebastian Wörwag spürt Aufbruchstimmung an der Berner Fachhochschule. Foto: Stefan Wermuth

Die Berner Fachhochschule (BFH) war in letzter Zeit eher in den Medien, wenns Probleme gab: unzufriedene Studierende, sinkende Zahlen in einzelnen Bereichen, Abgänge im Unfrieden auf dem Rektorat oder das abgebrochene Ausschreibungsverfahren für den neuen Campus in Biel. Nicht alles kann die BFH selber beeinflussen, insbesondere gilt dies für die geplanten Neubauten der Campusse in Biel, Bern und Burgdorf.

Der neue Rektor der Hochschule, Sebastian Wörwag, will diese harzige Phase nun hinter sich lassen. Am Donnerstag skizzierte er die Pläne dazu. Die ersten 100 Tage im Amt nutzte er dafür, seine Visionen mit allen Beteiligten zu formulieren: «Die Berner Fachhochschule ist eine Schmuckschatulle mit vielen Perlen und Edelsteinen, aber sie ist noch kein Schmuckstück», sagte er bei einem Mediengespräch.