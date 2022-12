Ein halbes Jahrhundert im Bundestag – Der Rekordparlamentarier Seit 50 Jahren sitzt Wolfgang Schäuble im Bundestag – so lange wie kein anderer in Berlin. Boris Herrmann

Hält anlässlich seines 50-Jahr-Dienstjubiläums seit langem wieder mal eine Rede: Rekordparlamentarier Wolfgang Schäuble. Foto: Markus Scholz (Keystone/DPA)

Es ist ganz schön was los im Dezember 1972. Drei Astronauten an Bord von Apollo 17 starten zum vorerst letzten bemannten Mondflug. Die UdSSR feiert ihren 50. Geburtstag. Heinrich Böll nimmt in Stockholm den Nobelpreis für Literatur entgegen und Heide Rosendahl in Baden-Baden die Auszeichnung als Sportlerin des Jahres. US-Präsident Richard Nixon ordnet die Wiederaufnahme der Bombardierung Nordvietnams an. Heinos «Blau blüht der Enzian» klettert von Platz 6 auf Platz 3 der deutschen Single-Charts. Und Wolfgang Schäuble hat seinen ersten Arbeitstag als Abgeordneter des Deutschen Bundestags.