Tagestipp: «Dead Ends & Cake» – Der Reiz der Leistungsgrenze Was treibt Menschen an, sich auf dem Fahrrad zu verausgaben? Das hat sich der Berner Filmer Jan Mühlethaler gefragt.

Ex-Weltmeisterin Emma Pooley pedaliert in «Dead Ends & Cake». Foto: PD

Worin besteht der Reiz, sich an die Grenzen zu bringen? Diese Frage beschäftigte den Berner Filmemacher Jan Mühlethaler in «Dead Ends & Cake», in dem ausgiebig Rad gefahren wird. Der Film begleitet die frühere Zeitfahrweltmeisterin Emma Pooley und den passionierten Hobbyfahrer Simon bei einem etwas anderen Radrennen, bei welchem es nicht darum geht, als Sieger gekürt zu werden, sondern ein Abenteuer zu erleben. Die Teilnehmenden werden dabei vor ungeahnte Herausforderungen gestellt. (mfe)

