Trump spricht an CPAC-Konferenz – «Ich werde die Republikaner vereinen und wieder stark machen» Jetzt live: Donald Trump hat an der CPAC-Konferenz der Republikaner seinen ersten Auftritt seit dem Auszug aus dem Weissen Haus. Er liebäugelt dabei mit einer Kandidatur 2024. UPDATE FOLGT

Donald Trump spricht bei der Konferenz CPAC, einer Veranstaltung konservativer Aktivisten, in Orlando. Es ist sein erster öffentlicher Auftritt seit seinem Auszug aus dem Weissen Haus (lesen Sie dazu: Er ist wieder da). Der Ex-Präsident trat mit rund 70 Minuten Verspätung auf, statt um 21.40 Uhr Schweizer Zeit betrat er die Bühne um 22.50 Uhr.

«Wir haben gerade erst begonnen», sagte Trump am Anfang seiner Rede, die rund zwei Stunden dauern soll. Er werde keine neue Partei starten, erklärte der Ex-Präsident gleich danach und reagierte damit auf Medien-Spekulationen, die er sogleich als «Fake News» abstempelte. Er werde die Republikaner vereinen und wieder stark machen. «Ich werde weiterhin direkt an eurer Seite kämpfen.»

Trump übte scharfe Kritik an der Politik seines Nachfolgers Joe Biden, was für einen frisch aus dem Amt ausgeschiedenen US-Präsidenten ungewöhnlich ist. Trump bescheinigte Biden «den katastrophalsten ersten Monat eines Präsidenten in der modernen Geschichte». In wenigen Wochen habe er aus «America First» nun «America Last» gemacht und all seine Errungenschaften bereits zunichte gemacht, palaverte er weiter. Biden sei komplett anti-wissenschaftlich. Das zuvor noch euphorische Publikum reagierte mit zurückhaltendem Klatschen auf die offensichtlich an den Haaren herbeigezogenen Aussagen des Ex-Präsidenten. Er habe die USA im besten Zustand hinterlassen und in der Corona-Pandemie den grössten Teil der Welt gerettet, fantasierte Trump weiter. Biden stellte er als vergesslichen Greis dar, der keine Ahnung habe, was in den USA passiere.

Der Demokrat Joe Biden hatte Trump am 20. Januar diesen Jahres im Amt abgelöst. Trump weigert sich bis heute, seine Niederlage gegen Biden einzugestehen. Er behauptet, durch massiven Wahlbetrug um den Sieg gebracht worden zu sein, hat dafür aber nie Beweise vorlegen können. Die Behauptungen wurden an der CPAC von vielen Rednerinnen und Rednern wiederholt.

Der republikanische Kongressabgeordnete Jim Jordan sieht den früheren US-Präsidenten Donald Trump auch nach dessen Wahlniederlage an der Spitze der Republikaner. «Präsident Trump ist der Anführer der konservativen Bewegung. Er ist der Anführer der America-First-Bewegung. Er ist der Anführer der republikanischen Partei», sagte der enge Trump-Vertraute. Nachdem CPAC-Teilnehmer «USA, USA, USA»-Rufe skandierten, fügte Jordan hinzu: «Und ich hoffe, dass er am 20. Januar 2025 wieder der Anführer unseres grossartigen Landes ist.»

Trump verzichtete in seiner Rede zwar auf eine formelle Ankündigung einer weiteren Kampagne, er sagte aber, dass er die Demokraten bereits zweimal besiegt habe und «wer weiss, vielleicht werde ich es ein drittes Mal tun, wer weiss.» Das Publikum reagierte mit Jubel und «USA»-Rufen auf diese Bemerkung.

Trump 2024: An der Conservative Political Action Conference (CPAC) in Orlando wollen viele den Ex-Präsidenten nochmals antreten sehen. Foto: John Raoux (Keystone/AP)

anf/SDA