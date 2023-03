Spannungen um Ski-WM – Der Präsident, der Männerclub und sein Skifest Die Weltmeisterschaften in Crans-Montana sollen 2027 zum grössten Fest werden, das das Wallis je gesehen hat. Doch im Kanton steigt die Frustration, dass man Millionen zahlen soll, aber nichts zu sagen hat. Philippe Reichen aus Crans-Montana

Solche Szenen soll es auch in Crans-Montana geben: Corinne Suter (links) und Jasmine Flury feiern ihre im Abfahrtsrennen in Courchevel/Méribel gewonnenen Medaillen mit Swiss-Ski-Präsident Urs Lehmann. Foto: Jean-Christophe Bott (Keystone)

Spektakel, Jubel und der Schweizerpsalm in der Endlosschleife. 14 Medaillen in zwei Wochen! Das sind Erinnerungen an die Ski-Weltmeisterschaften 1987 in Crans-Montana. Pirmin Zurbriggen, Maria Walliser und Erika Hess hiessen die Helden von damals. Was ihnen gelang, soll sich 40 Jahre später wiederholen. Selber Ort, neue Helden. Allen voran: Superstar Marco Odermatt.