Abo Weltpremiere bei Meteo Schweiz – Der Pollenflug lässt sich live beobachten – wie Allergiker davon profitieren Die Schweiz ist das weltweit erste Land, in dem man Pollen in Echtzeit verfolgen kann. Wir beantworten zehn Fragen zur neuen Prognose und zur Behandlung von Heuschnupfen.

Kolorierte Elektronenmikroskop­aufnahme einer Birkenpolle: In den Staubbeuteln eines einzigen Blütenkätzchens reifen insgesamt bis zu fünf Millionen solcher Winzlinge heran. Foto: Getty Images

Welche Pollen schwirren gerade herum?

In der gesamten Schweiz stehen Birken und Eschen bereits in voller Blüte, und der Pollenflug der Buchen, Platanen und Eichen beginnt gerade. «Im Tessin gibt es zudem bereits erste Gräserpollen», erklärt die Biometeorologin Regula Gehrig von Meteo Schweiz. Für Freitag und Samstag hat die Pollenprognose aufgrund der Witterungsverhältnisse erneut viele Pollen in der Luft vorhergesagt.