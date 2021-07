Glosse über den Minimalismus – Endlich mal ausmisten 10’000 Dinge befinden sich gemäss Studien in jedem Haushalt. Aber was bleibt, wenn Briefe, Fotos und die Urkunde des Maschinenschreibkurses entsorgt sind? Regula Fuchs

Ein Estrich voller Krimskrams ist der Albtraum für Vertreter eines minimalistischen Lebensstils. Foto: Adrian Moser

Cédric Waldburger besitzt, Stand heute, 61 Dinge. Mehr nicht. Obwohl der Mann Millionen auf dem Bankkonto hat. Der Zürcher Unternehmer hat seine Habe aufs Nötigste reduziert: sieben T-Shirts, fünf Paar Socken, eine lange Hose, eine Sonnenbrille, Laptop, Handy, ein paar Fotosachen, alles säuberlich aufgeführt auf Waldburgers – durchaus aufgeräumter – Website.

«Extrem frei» sei er in seinem Leben, sagt der 32-Jährige. Was Waldburger besitzt, hat in einem Koffer Platz, alles ist ersetzbar, er hängt an nichts. Der Trend heisst Minimalismus, oder vornehmer: Essentialismus, und er bedeutet die Beschränkung aufs Wesentliche.