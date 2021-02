Glosse über den Langlauf-Boom – Der Pflug ist meine Komfortzone Immer mehr junge Leute begeistern sich fürs Langlaufen. Dabei lohnt es sich, in brenzligen Situationen die Ratschläge der älteren Generation zu beherzigen. Lena Rittmeyer

Solange es geradeaus geht: Kein Problem. Langlaufloipe in Selital. Foto: Valérie Chételat

Booms? Gab es einige im letzten, von der Pandemie geprägten Jahr. So sind beispielsweise Hunde geboomt. Oder sagt man «haben geboomt»? Egal. Haustiere im Allgemeinen. Gitarren. Puzzles. Bücher. Der Onlinehandel generell. Fitnessgeräte. Bioprodukte. Essenlieferdienste. Plastische Chirurgie. Würste. Podcasts. Und so weiter, und so fort.

Von den meisten dieser Booms bekommt man persönlich wenig mit. Anders beim Langlauf-Boom. Sportlichen Mutes beschloss ich diesen Winter, mich wieder einmal in der Loipe zu betätigen – hegte ich doch äusserst angenehme Erinnerungen an meine letzten auf den Skiern zurückgelegten Runden: im Engadin bei strahlendem Postkartenwetter.