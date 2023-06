Historischer Lift in Bern – Der Paternoster hat ausgedient Er war im Modegeschäft Bayard und früher im Sportladen Vaucher ein Publikumsmagnet. Nun steht der letzte öffentlich zugängliche Paternoster still. Rahel Guggisberg

Seit dem Jahr 1974 gab es den Paternosterlift im Sporthaus Vaucher in Bern. Früher gingen Kinder extra in die Stadt, um den Lift zu benutzen. Fotos: Walter Pfäffli (Archiv)

Generationen von Kindern haben an schulfreien Nachmittagen den Paternoster besucht. Und darum kannte auch fast jedes Kind den Lift im früheren Sportgeschäft Vaucher. Heute mietet das Modegeschäft Bayard das mehrstöckige Geschäftshaus. Der Paternosterlift ist ein offener Lift mit umlaufenden, offenen Kabinen.

Doch nun ist die Stadt Bern um eine kuriose Attraktion ärmer. Bayard hat den Paternosterlift in Bern abgestellt und nutzt den normalen Lift, den es auch im Laden hat. Sprecher Andreas Bantel sagt: «Leider entsprach der Stromverbrauch dieses nostalgischen Aufzugs nicht mehr den heutigen Anforderungen, und wir haben uns schliesslich entschieden, den Lift ausser Betrieb zu nehmen. Das bedauern wir – stellte der Paternosterlift doch ein Stück Tradition unserer Filiale dar.» Er drehte ununterbrochen seine Runden, während ein normaler Aufzug nur auf Knopfdruck in die gewünschte Etage fährt.

Vorbei sind also die Zeiten, als man zum Spass in ein solches Geschäft fuhr und mit oder ohne Nachwuchs in eine der nie stoppenden Kabinen sprang. Ein leichtes Kribbeln im Bauch gab es schon beim Reinspringen. Und war man oben angekommen, war man nicht sicher, ob die Kabine doch kippte und man kopfüber wieder hinunterfahren würde. Auch wenn es mit einem mulmigen Gefühl war, gefährlich war die Weiterfahrt nicht. Die Kabinen fuhren mit einer Geschwindigkeit von 0,2 bis 0,4 Metern pro Sekunde ins nächste Stockwerk.

Letzter öffentlich zugänglicher Lift

Der Paternoster funktioniert ein bisschen wie ein Flaschenzug: Die Einzelkabinen für zwei Personen sind an Ketten befestigt und immer im Umlauf. Laut dem Aufzughersteller Schindler, der auch den ursprünglich von Schlieren gebauten Paternoster bei Bayard gewartet hat, gibt es weltweit nur noch wenige Paternoster. Schindler-Sprecher Roman Schenkel sagt: «Derjenige im Bayard war der letzte öffentlich zugängliche Paternoster in der Schweiz.»



Der Paternoster in der Marktgasse in Bern war einst sehr beliebt.

Den Paternoster in Bern gibt es seit dem Jahr 1974. Der erste wurde 1876 im General Post Office in London eingebaut, um damit Pakete zu transportieren. Acht Jahre später wurde in England der erste Paternoster gebaut, der Personen transportierte.

Der Name Paternoster ist vom katholischen Rosenkranz abgeleitet. Auf die kleinen Kugeln für die Ave-Maria-Gebete folgt eine grössere für das Vaterunser-Gebet, lateinisch «Paternoster». Beim Paternoster sind die Personenkabinen fast wie bei einer Gebetskette auf einer Antriebskette aufgereiht.



Was ist nun in den oberen Stockwerken der Filiale?

Auch das Gesicht des Ladens Bayard hat sich gewandelt. Es ist kein reines Herrenmodegeschäft mehr, sondern ein Outlet. In den oberen Stockwerken befinden sich laut dem Sprecher eine Kantine für die Mitarbeitenden sowie Lagerräume. Warum die Filiale in ein Outlet umgestaltet wurde, begründet Andreas Bantel so: «Mode Bayard hat in Bern vier Brandstores und drei Bayard-Filialen.» Man wolle nun in den Niederlassungen fokussieren. Wie lange der Mietvertrag von Bayard im Vaucher-Haus noch dauert, wollte Bantel nicht sagen.

Schon einmal wurde der Paternosterlift abgestellt: Das war 2014, als das Sportgeschäft Vaucher die Filiale aufgab. Damals kamen viele Bernerinnen und Berner in den Laden, um noch mal mit dem Lift zu fahren. Diesmal konnten die Fans des speziellen Lifts nicht Abschied nehmen vom Lift, da Bayard das Abstellen nicht kommunizierte.

