Präsidentschaftswahlen in Nigeria – Der «Pate von Lagos» ist nun

mächtigster Mann Nigerias Bola Tinubu ist seit Jahrzehnten in der Politik – und genauso lange begleiten ihn die Fragen über sein Alter und die Herkunft seines Reichtums. Bernd Dörries aus Kapstadt

«Jetzt bin ich an der Reihe»: Bola Tinubu (Mitte) und seine Anhänger in Abuja. Foto: Keystone

In den Monaten vor der Wahl in Nigeria wurde der Gang an die Urnen von nicht wenigen Kommentatoren bereits als ein grosser Erfolg dargestellt, weil der Wahlkampf die Massen mobilisiert habe. Weil vor allem junge Leute sich wieder eingemischt hätten, anstatt in Apathie zu verfallen angesichts der ganzen Probleme Nigerias, von Terror über Armut bis hin zu Korruption. Es klang gut, was da so zu lesen war, nur entsprach es nicht der Realität.