Analyse zur Weltraumpolitik – Der Pate im All Russland dehnt mit seinem Ausstieg aus der internationalen Raumstation ISS die Kriegspolitik auf bisher neutrales Gebiet aus. Das heisst nichts Gutes. Meinung Andrian Kreye

Bisher arbeiteten die Weltraumfahrer auf der ISS gut zusammen, wie hier der US-Astronaut Steven Swanson (l.) und die russischen Kosmonauten Alexander Skworzow und Oleg Artemjew (r.) bei einem Trainingseinsatz. Foto: AFP

Neben dem Vernichtungskrieg und dem Völkermord betreibt das Putin-Regime derzeit noch eine Form der Politik, die man in der Psychologie passiv-aggressives Messaging nennt. Dazu gehört der Ausstieg aus dem Programm der internationalen Raumstation ISS, den Russland diese Woche bekannt gegeben hat. Das Muster ist immer das gleiche. Unter dem Vorwand, sich strengstens an die Regeln zu halten, bricht Russland mit genau diesen. Die Absage an die internationale Raumfahrt ist nicht das erste Beispiel.

Besonders subtil ist dieses Messaging nicht. Man kann all diese Botschaften in einfache Worte übersetzen, sollte das dann aber wahlweise im Tonfall von Robert de Niro, Al Pacino oder Marlon Brando vortragen. Denn die Methode stammt nicht aus der Weltpolitik, sondern aus Mafiafilmen. Also: Die Verhaftung der amerikanischen Basketballspielerin Brittney Griner in Moskau? «Ey Amerika! Wir kriegen nicht nur dich, sondern auch die deinen!» Die Wartungsarbeiten an der Nordstream Pipeline? «Ey Europa! Da hängt der Hammer mit dem Gas!» Die Absage ans ISS-Programm? «Ey Welt! (Hier Schimpfwort einfügen) dich!» Wer den Film «Der Pate» kennt – die Raumstation ist in diesem Fall der abgehackte Pferdekopf im Bett. «Da ist euer Symbol der internationalen Zusammenarbeit, der hehren Ambitionen der Menschheit mit der Wissenschaft, der Verletzlichkeit des Planeten in der unendlichen Weite des Universums.»

Der vor Kurzem seines Amtes enthobene Leiter der russischen Raumfahrtorganisation, Dmitri Rogosin, war da noch direkter. Im März drohte er, die amerikanischen Astronauten auf der ISS beim nächsten Rückflug eines russischen Raumschiffs einfach da oben versauern zu lassen. Kurz davor hatte er verkündet, die 500 Tonnen schwere Raumstation auf Amerika oder Europa stürzen zu lassen. Als Elon Musk der Ukraine satellitengestützte Internetverbindungen lieferte, tweetete er: «Dafür, Elon, wirst du wie ein Erwachsener zur Rechenschaft gezogen werden.»

Für die Raumstationsbewohner waren Kriege und Konflikte bisher buchstäblich sehr weit weg.

Für Astronauten und Kosmonauten sind solche politischen Geplänkel unten auf dem Planeten Erde normalerweise nicht mehr als Weissrauschen in der Atmosphäre. So beschrieb etwa der deutsche Astronaut Ulrich Walter kürzlich bei einem Fernsehauftritt, wie so ein Aufenthalt auf der Raumstation das Leben für immer verändert: vom Blick auf diesen Himmelskörper und wie einem dort oben klar wird, dass die Menschheit nur gemeinsam darauf überleben kann. Er sprach aber auch davon, dass da oben eigentlich kaum Zeit für Kontemplation bleibt, weil man rund um die Uhr mit wissenschaftlicher Arbeit, Sport und dem Alltag in der Schwerelosigkeit beschäftigt ist. Für die Raumstationsbewohner waren Kriege und Konflikte bisher jedenfalls buchstäblich sehr weit weg.

Aber auch das steckt in der Botschaft des Ausstieges. Pate Putin kann überall zuschlagen. Vielleicht sogar ganz real. 19 Länder haben militärische Programme im All. Das dient vor allem der Aufklärung. Ob schon Killersatelliten im All sind, die andere Satelliten, aber auch eine Raumstation zerstören könnten, weiss man nicht mit Sicherheit. Es wird vermutet, dass der Satellit Kosmos 2499, den Russland 2014 ins All schoss, bewaffnet sein könnte. Dann hätte Putin es schon im Jahr des Einmarsches auf die Krim geschafft, seine Aggressionspolitik nicht nur auf die ganze Welt, sondern bis in den Weltraum auszudehnen.

