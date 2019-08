Der Parteipräsident kandidiert wild

«Daniel Frei ist keine freisinnige Kandidatur», bestätigt Severin Pflüger, Präsident der FDP-Stadtpartei. Freis Schritt sei nicht abgesprochen gewesen. Mehr möchte Pflüger, selber auch Vorstandsmitglied der FDP Kreis 11 , nicht dazu sagen.

«Daniel Frei ist keine freisinnige Kandidatur.»Severin Pflüger, FDP

Frei selbst räumt ein, dass er den Beschluss, zu kandidieren, im stillen Kämmerlein und in letzter Minute gefällt habe. Am 6. August postete er einen Kommentar auf Facebook, in dem er sich empörte, dass keine bürgerliche Kandidatur fürs Friedensrichteramt zustande gekommen war. Tatsächlich kandidiert für die Wahl am 1. September nach einem bürgerlichen Gezerre nur die Grüne Franziska Gohl Zschokke als Friedensrichterin.

Last-minute-Kandidatur

Nach dem Post sei er von Personen aus der FDP und der SVP ermutigt worden, zu kandidieren, sagt Frei. Zwei Tage später bewarb er sich auf Facebook, kürzlich landete auch ein Flyer in den Briefkästen der Haushalte in Oerlikon, Seebach, Affoltern und Schwamendingen.

«Die blaue Farbe ist nicht geschützt.»Daniel Frei, FDP

Dass ein hoher Parteifunktionär wild kandidiert, findet Frei «nicht aussergewöhnlich». Das Amt sei nicht parteigebunden. Zur Gestaltung seines Flyers, dessen Farbwahl sich stark an die FDP anlehnt, sagt er: «Die blaue Farbe ist nicht geschützt.» Auch habe ihn niemand aus der Partei zurückgepfiffen. Er bezeichnet es als peinlich, dass die linke Kandidatin nicht herausgefordert wird und die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger keine Wahl haben. «Schliesslich ist Friedensrichter ein wichtiger Posten», so Frei. Er will das Amt und hält sich dafür geeignet.

Daniel Frei kommt aus der Gastrobranche, stellt in seiner kleinen Firma für Kunden Bewerbungsvideos her und berät Gastrobetriebe in der Personal- und Organisationsentwicklung.

Grüne Kandidatin ist haushohe Favoritin

Frei räumt ein, dass seine Erfolgschancen gering seien. Speziell an seinem Schritt ist auch, dass er bereits einmal zur Wahl gestanden hatte – und ebenso wie ein SP-Kandidat durchgefallen war: Im April hatten die Parteien das Kandidierendenfeld von vier auf zwei reduziert. Übrig blieben die Grüne Franziska Gohl Zschokke, Juristin am Sozialversicherungsgericht, und EVP-Mann Daniel Reuter, Leiter der Ustermer Parlamentsdienste. Doch als es plötzlich mit der Unterstützung durch die FDP haperte, zogen Reuter und die EVP die Kandidatur zurück.