Hotel Schiff in Murten – Der Pächter geht von Bord Für das Hotel Schiff in Murten wird ein Käufer gesucht. Der Eigentümer wünscht sich, dass das Hotel erhalten bleibt. Urs Haenni (FN)

Direktor Stephan Helfer (links) verlässt das «Schiff» Ende Jahr, und Eigentümer Pierre Lehmann will das Hotel nun verkaufen. Foto: Urs Haenni

Knapp ein Vierteljahrhundert sind Pierre Lehmann und Stephan Helfer nun schon Weggefährten. 1999 gründeten sie im Hinblick auf die Expo.02 gemeinsam die Firma Aventurin AG und führten über diese das Hotel Schiff am Murtner Hafen in einer Co-Direktion.

Fünf Jahre später zog sich Pierre Lehmann zwar von der Firma zurück. Er bestimmte aber als Inhaber weiterhin den Kurs des Hotels mit und führte somit eine 77-jährige Familientradition weiter: Die Grosseltern des heutigen Eigentümers hatten es 1946 erworben. Und Stephan Helfer, der von 1985 bis 1988 bereits die Kochlehre und 1988 bis 1989 noch eine Lehre im Service im Hotel Schiff gemacht hatte, führte den Betrieb seit 2004 als alleiniger Pächter weiter. Sein Bruder Martin Helfer ist zudem Küchenchef im Betrieb.

Abgang vor einem Jahr mitgeteilt

Nun trennen sich die Wege von Lehmann und Helfer. Stephan Helfer hat vor genau einem Jahr dem Eigentümer mitgeteilt, dass er per Ende 2023 die Pacht des Hotels abgeben möchte. «Es war keine Kurzschlusshandlung», sagt Helfer. «Der Entscheid ist über eine längere Zeit gereift. Nach 25 Jahren mit voller Verantwortung ist es Zeit für diesen Schritt. Ich mochte die Energie dafür nicht mehr voll aufbringen.»

Es sei besser, abzutreten, wenn ein Betrieb gut laufe, sagt der 52-jährige Helfer. Er führt derzeit in Bern noch ein veganes Restaurant und wolle sich in Zukunft vermehrt diesem widmen, es eventuell sogar erweitern.

Pierre Lehmann nahm die Ankündigung Helfers mit Verständnis auf. «Wir sind immer im guten Einvernehmen geblieben und haben uns auch bei diesem Schritt gefunden», sagt er. «Wichtig war, dass wir diesen Entscheid den Mitarbeitenden frühzeitig kommunizieren konnten.»

Für Verkauf entschieden

Für Lehmann selber stellte sich somit ebenfalls die Frage, wie es mit dem Hotel weitergehen solle. Dem ehemaligen Vizepräsidenten des Berufsverbands Hotelleriesuisse, der in einigen Monaten ins Pensionsalter kommt und heute in Andermatt wohnt, blieben nach eigenen Angaben drei Varianten zur Wahl: einen Direktor suchen, einen Pächter suchen oder das Hotel verkaufen.

«Ich habe mich für den Verkauf entschieden», sagt nun Lehmann gegenüber dem «Murtenbieter». Es gebe Interessenten, und es liefen Gespräche für eine Übernahme. Ein Verkaufsentscheid dürfte in Kürze erfolgen, sagt der Eigentümer. «Wichtig ist für mich, dass das Schiff als Hotel weitergeführt wird», so Lehmann. Diese Überlegung werde auch in seinen bevorstehenden Verkaufsentscheid einfliessen.

«Mein Entscheid basiert auf dem gut funktionierenden Betrieb, der einmaligen Lage, aber auch auf dem Namen und dem Renommee des Hotels», führt er aus. «Es ist wichtig, dass das Schiff neuen Wind und somit neuen Schub erhält.

Investitionen absehbar

Mit dem Besitzerwechsel könnte es auch zu einigen Veränderungen am Gebäude kommen. «Der Betrieb verlangt nach Investitionen und verdient auch Investitionen im grossen Stil», so Pierre Lehmann. Es bedürfe wohl einiger Massnahmen im energetischen Bereich, etwa bei der Isolation oder der Heizung. Vor allem aber biete ein Besitzerwechsel auch die Möglichkeit eines neuen Konzepts, etwa bei einem Überdenken der Abläufe. Dies dürfte dann auch die Art der Investitionen bestimmen.

Mit der Absicht, das Gebäude als Hotel weiterzuverkaufen, wünscht sich Lehmann vor allem auch, dass der Tourismusregion Murten die 15 Hotelzimmer erhalten bleiben und dass für die Gemeinde weiterhin ein grösserer Saal zur Verfügung steht. Das heutige Restaurant hat rund 60 Sitzplätze sowie weitere 80 auf der Terrasse. Und schliesslich ist das Schiff als Gastronomiebetrieb auch ein Ausbildungsbetrieb und ein Arbeitgeber für 25 Angestellte übers Jahr und 40 bis 45 Personen während der Sommersaison.

Fehler gefunden?Jetzt melden.