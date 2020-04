Verwirrung um Sortimentsperrungen – Der Osterhase darf nur ohne Nest verkauft werden Grossverteiler dürfen nur noch Artikel des täglichen Bedarfs verkaufen. Die Verordnung des Bundes lässt Raum für Interpretationen und Schlupflöcher. Dario Greco , Dölf Barben

Regale in der Migros Marktgasse: Ein Teil der Ware ist abgesperrt, ein Teil nicht. Die Verordnung des Bundes lässt Interpretationsspielraum. Bild: Adrian Moser

Papeterie zu, Bäckerei offen. Blumenladen zu, Metzgerei offen. Seit über drei Wochen dürfen wegen der Coronavirus-Krise nur noch Läden geöffnet sein, «soweit sie Lebensmittel oder Gegenstände für den täglichen Bedarf anbieten». So steht es in der Covid-19-Verordnung des Bundes, er will damit die Bevölkerung von unnötigem Shopping abhalten. So weit, so gut.