Umfahrungen Oberburg und Aarwangen – Der Opposition gegen Strassen läuft die Zeit davon Wenige Tage bleiben, und noch immer fehlen dem Referendumskomitee gegen die Umfahrungsstrassen Unterschriften. Die Grünen fühlen sich im Stich gelassen. Kathrin Holzer

Wenige Tage vor Ablauf der Sammelfrist kämpfen die Gegner der Umfahrungen von Oberburg und Aarwangen verzweifelt um mehr Unterschriften. Foto: Enrique Muñoz García

«So knapp vor der Ziellinie waren wir noch nie so weit vom Ziel entfernt», sagt Daniel Bachofner. Immer wieder ist der Krauchthaler dieser Tage unterwegs, sammelt vor allem in der Stadt Bern Unterschriften, so viele er nur kann. In Burgdorf hätten sie bereits abgeholt, was zu holen war.