2:3-Niederlage gegen Zug – Der nur fast perfekte Langnauer Abend Die SCL Tigers führen gegen den EVZ bis kurz vor Schluss 2:1, verlieren am Ende aber im Penaltyschiessen. Kristian Kapp

Der tragische Held: Langnaus Goalie Luca Boltshauser hält 35 Schüsse und 5 Penaltys, am Ende reicht es dennoch nicht für den Sieg. Foto: Claudio De Capitani (Freshfocus)

Es hätte der perfekte Abend für Langnau sein können. Die Emmentaler führten zuhause gegen Zug spät im Schlussdrittel 2:1, gleichzeitig lagen die beiden vor den Tigers liegenden Teams Ambri-Piotta und Lausanne zurück. Ein Sprung vom Playout-Rang 13 auf die 11 mit nur einem Punkt Rückstand auf den letzten Pre-Playoff-Platz 10 (Lugano) lag in der Luft. Doch dann glich der EVZ knapp drei Minuten vor Schluss aus, die optimale Langnauer Ausbeute war dahin.

Noch mehr: Die beiden Konkurrenten blieben zwar ohne Punktgewinn, die Emmentaler aber unterlagen nach Penaltyschiessen. Sie verloren damit zum siebten Mal in Serie eine Verlängerung oder ein Shootout. Das letzte Mal, als es für einen Zusatzpunkt reichte, war am 1. November 2022 … Es könnten genau diese Zähler sein, die am Ende Langnau nicht nur fürs Pre-Playoff, sondern auch fürs Vermeiden des Playouts fehlen.

Die 3 Infos einblenden Sami Lepistö

Die Eiszeiten werden bei Langnau gut verteilt. Trotz voller 5-Minuten-Overtime sind die 23 Minuten des Verteidigers der Höchstwert bei den Tigers. Adam Almquist

Der schwedische Defensiv-Verteidiger ist beim EVZ überzähliger Importspieler. Trainer Dan Tangnes setzt auf die offensive Variante mit fünf ausländischen Stürmern. David Rautio

Der ausländische Langnauer Goalie, der als Absicherung verpflichtet wurde, ist überzählig. «Wir hoffen, dass das bis Ende Saison so bleibt», so Sportchef Pascal Müller..

Es hätte auch der perfekte Abend für Axel Holmström werden können. Der schwedische Neuzugang der Langnauer legte bei seinem Debüt im Tigers-Jersey in der Overtime den Puck optimal für Villi Saarijärvi auf, sein früherer Teamkollege in der AHL (2017 in Grand Rapids) traf aber nur den Pfosten.

Und im 18 Versuche langen Penaltyschiessen liess ihn Trainer Thierry Paterlini gleich drei Mal ran: Das erste Mal traf Holmström, die beiden anderen Anläufe waren Matchpucks, der Schwede scheiterte aber jeweils an Zug-Goalie Genoni.

Das taktische 0:0-Drittel

Kein perfekter Abend für Langnau, keiner für Neuzuzug Holmström – so nah dran und am Ende nur die Ernüchterung. Dabei hatten die Tigers vieles richtig gemacht. Sie spielten zum Beispiel ein sehr abgeklärtes und defensives Startdrittel, liessen keine Torchancen zu, kamen selber aber auch kaum zu Gelegenheiten.

Der Tiger auf dem Puck: Langnaus Sebastian Schilt (links) und der Zuger Tobias Geisser im Duell zweier Verteidiger. Foto: Claudio De Capitani (Freshfocus)

Dieser taktische 0:0-Abschnitt erschwerte zwar Holmströms Debüt, auch wenn der 26-jährige Center gleich in der ersten Linie neben Captain Harri Pesonen ran durfte. Doch dieses Startdrittel bremste auch den EVZ vorerst komplett aus.

Telegramm: Infos einblenden SCL Tigers – Zug 2:3 n. P. (0:0, 1:1, 1:1, 0:0) 5113 Zuschauer. Tore: 25. Rohrbach (Eakin, Guggenheim) 1:0. 29. Djoos (Martschini, Abdelkader/Ausschluss Zryd) 1:1. 42. Lapinskis (Douay, Diem) 2:1. 58. Simion (Djoos, Kreis) 2:2. Penaltyschiessen: Saarijärvi (Genoni hält), O’Neill (Boltshauser hält). Rossi (Genoni hält), Senteler 0:1. Eakin (verschiesst), Djoos 0:2. Pesonen 1:2, Kovar (Boltshauser hält). Holmström 2:2, Martschini (verschiesst). – Djoos (Boltshauser hält), Holmström (Genoni hält). – Kovar (Boltshauser hält), Pesonen (Genoni hält). – Senteler (Boltshauser hält), Holmström (Genoni hält). – Camper 2:3, Saarela (Genoni hält). Strafen: 4mal 2 Minuten SCL Tigers. 3mal 2 Minuten Zug. SCL Tigers: Boltshauser; Lepistö, Schilt; Saarijärvi, Erni; Zryd, Guggenheim; Cadonau, Grossniklaus; Rossi, Holmström, Pesonen; Rohrbach, Eakin, Saarela; Lapinskis, Diem, Douay; Berger, Neuenschwander, Weibel. Bemerkungen: SCL Tigers ohne Rautio (überzählig), Huguenin, Aeschlimann (SL), Schmutz, Michaelis, Zug ohne Hansson, Hofmann (verletzt), Almquist (überzählig). – Pfostenschüsse: 16. Schlumpf. 35. Saarijärvi. 54. Djoos. 63. (62:04) Saarijärvi. – 18. Schlumpf verletzt ausgeschieden. – 40. (39:53) Tor von O’Neill nach Coach’s Challenge annulliert (Goalie-Behinderung).

Es brauchte ein glückliches «Billard-Tor» (ungewollte Schlittschuh-Ablenker von Assistent Eakin und Torschütze Rohrbach) zu Beginn des Mitteldrittels, um ein Spiel der Angst und Vorsicht in einen plötzlich spektakulären Spass zu verwandeln. Langnau verpasste zwei Mal das 2:0, danach glich Zug etwas überraschend im Powerplay aus – das Momentum wechselte nun komplett. Es folgte die stärkste Phase des sich ebenfalls mitten im Pre-Playoff-Strichkampf befindenden Meisters.

Dennoch war am Ende Langnau so nahe an drei Punkten. Die erneut frühe Führung im Schlussdrittel verteidigten die Emmentaler lange Zeit souverän, erst in den letzten fünf Minuten zeichnete sich nach einer Zuger Druckphase der Ausgleich ab – bis Simion dann per Ablenker auch traf. Es war der Anfang vom Ende des perfekten Langnauer Abends.

