Drohende Strommangellage – Der Notfallplan für das grösste Solarkraftwerk kommt zu spät Bürgerliche Ständeräte wollen zwei Grossanlagen im Wallis in Windeseile realisieren. Doch selbst mit Notrecht werden die Projekte diesen Winter keinen Strom liefern. Stefan Häne

Solche Solarpaneele sind für die beiden Kraftwerke in Gondo und Grengiols vorgesehen. Fotomontage: Alpiq